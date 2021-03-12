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Formula 1 / Son dakika

Schumacher: ''Haas'ın yeni aracı 'çekici ve cesur' görünüyor''

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Haas takımının yeni pilotlarından biri olan Mick Schumacher, yeni sezon öncesinde takım arkadaşı Mazepin ve Haas aracının yeni gövdesi hakkında konuştu.

Schumacher: ''Haas'ın yeni aracı 'çekici ve cesur' görünüyor''

Haas, 2020 sezonundaki sürücü kadrosunu tamamen değiştirmesinin ardından 2021 yılında Mick Schumacher ve Nikita Mazepin’le anlaştı.

Bu sezon iki çaylak pilota sahip olacak takım, dün aracının lansmanını yapmıştı.

Araçta kullanılan renklerin, Rus bayrağı renkleriyle benzer olması dikkat çekmişti.

Yeni sezon öncesinde Motorsport.com'la röportaj yapan Mick Schumacher yeni sezonla ve yeni takım arkadaşı Mazepin’le ilgili sorularımıza cevap verdi.

Nikita’yla arasının nasıl olmasını beklediği sorulan Alman pilot, ‘’Açıkcası, biliyorsunuz ki kararı takım aldı. Yani eminim ki arkasında iyi bir gerekçe vardır. Bu durumda, sezon için ne kadar aç olduğumu ve her şeyi ne kadar iyi yapmak istediğimi görüyorum. Niki’nin de aynısını yapacağından eminim.’’

‘’Biz iki aç sürücüyüz. Takımı da ileri taşımak istiyoruz. Bu gerçekten istediğimiz şey ve takımla aramdaki iletişim şimdiden güçlü ve sezon boyunca daha da güçlenecek. Yani bu sezon hakkında olumlu düşünebiliriz.’’ yanıtını verdi.

Nikita ile uzun zamandır tanışıklığı olan Alman pilot, şunları ekledi: ‘’Nikita ile 2013 yılında takım arkadaşıydık ve o günden sonra da F3, F2 gibi farklı kategorilerde galibiyet için mücadele ettik. O da galiba son iki yarışa kadar şampiyonluk için mücadele ediyorduk. Yani her zaman çevremdeydi ve farklı tarzlarda beraber büyüdük.’’

Aracın Rus tasarımı hakkında da yorumları şöyle oldu: ‘’Bunlar takımın renkleri ve bence harika görünüyor. Çekici ve cesur görünüyor. Kesinlikle bu sezona da çekici ve cesur yaklaşacağız. Kendimize ve aracımızın üzerinde çok çalışacağız her performanstan almamız gerekeni alacağız.’’

Geçtiğimiz günlerde Hamilton’ın, ırkçılığa karşı hareketi desteklemediğini belirten spekülasyonlar hakkında da konuşan Mick Schumacher, ‘’Bu sadece internetteki birkaç yorum. Lewis Hamilton’la ve onun ırkçılıkla ilgili yaptığı şeyler hakkında ne düşündüğüm soruldu, ben yorum yok dedim, ki bu doğru değildi.’’

‘’Temel olarak, Lewis hakkında bir soru soruldu ve o özel röportajda, onun hakkında neyden bahsedeceğimi bilemedim. Her şeye rağmen, bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bütün ırkçılığa karşı ve eşitlikçi eylemleri destekliyorum.’’ dedi.

Çaylak pilot, son olarak da sprint yarışları hakkındaki fikirlerini dile getirdi.

‘’Denemek ilginç olacaktır. Herhangi bir yarış iyidir. Ek yarışlar da daha iyi olacaktır. Yani, ilginç ve denenmesi gereken bir şey.’’

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Editör Betim Aker

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