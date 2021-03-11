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Önceki / Williams, F1 testlerine ilk yarış güncelleme paketini getirmiş
Formula 1 / Son dakika

F1, Amazon ile TV yayın hakları için yaptıkları görüşmeleri doğruladı

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Formula 1, Amazon ile muhtemel bir TV yayın hakkı anlaşması ve kendi platformu üzerinden kendi yayınını yapması gibi fikirler için düzenli görüşmeler yaptığını açıkladı.

F1, Amazon ile TV yayın hakları için yaptıkları görüşmeleri doğruladı

Aralık ayında Financial Times'da çıkan haberde, F1'in halihazırda Amazon Web Services hizmeti için birlikte çalıştığı Amazon ile 2021'den itibaren yarışların yayınlanması için görüşmelerde ileri seviyeye geldiği iddia edilmişti.

Amazon son senelerde Premier League, tenis ve NFL gibi organizasyonların yayın haklarını alarak canlı spor etkinlik sayısını arttırmıştı.

F1 TV'nin son versiyonunun lansmanında Motorsport.com'un da dahil olduğu medya kuruluşlarına konuşan F1'in Basın Hakları Direktörü Ian Holmes, Amazon ile sürekli irtibat halinde olduklarını kabul etti. Ancak Holmes, bu görüşmelerde hem geleneksel yayın hakları anlaşmasını hem de F1 TV ürününün Amazon servislerinde sunulması ihtimalini konuştuklarını açığa çıkardı.

Motorsport.com'un sorusu üzerine Holmes, "Açıkçası şu anda onlarla birkaç görüşme yapıyoruz. Bunlar içerisinde iki özel görüşme var. Amazon Channels adlı şeyi biliyor olmalısınız. Amazon Prime'a sahip olduğunuzda, aldığınız içerikleri orada görüyorsunuz. Anlaşmanıza ve bulunduğunuz yere göre çok fazla tenis izliyor olabilirsiniz."

"Bu, onların içerikleri içerisinde yer alıyor. Orada kanallar ekstra OTT hizmetleri veriliyor. Bunu bazen doğrudan kanallar, bazen ise OTT şeklinde veriyorlar. Onlarla her iki konuyu da görüşüyoruz. Onlarla özellikle bizim yayın haklarını, diğer medya şirketlerinin aldıkları gibi almaları şeklinde konuşuyoruz. Ancak aynı zamanda F1 TV ürününü belli kanallar üzerinden piyasaya sunabilecekleri bir şekil üzerinde de konuşuyoruz." şeklinde cevap verdi.

 

F1, 2021 itibariyle F1 TV Pro ürünü ile Brezilya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti'nin eklenmesiyle 85 ülkede hizmet verecek. Holmes, yayın anlaşmalarının bu yıl Brezilya'da görüldüğü gibi hem geleneksel yayına, hem de F1 TV Pro'ya izin verdiğini ve bunun bir Amazon anlaşmasına kadar uzanabileceğini söyledi.

Holmes, "Bir yandan yayın haklarınızı aldıkları, F1 TV'yi kırpıp, F1 TV'nin kanallara taşındığı bir anlaşma yapabilir miyiz? Belki. Onlar, diğer paralı TV tekliflerinden farklı değiller. Bu açıdan yayın haklarını alırlarsa, özel bir durum olmasını isteyebilirler."

"Ancak bazı pazarlarda yayın haklarını almıyorlar ve kanallar için konuştuğumuz bazı pazarlarda başka taraflarla anlaşmaya sahibiz. Bu yüzden orada yayın anlaşması yapamıyoruz."

"Cevabımız, onlarla konuşuyoruz. Onlarla genel olarak görüşüyoruz ve özellikle birkaç örnek üzerinde konuşuyoruz." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Luke Smith

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