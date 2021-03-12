Marko: "Favori Mercees fakat her zamankinden daha güçlü olacağız"

Mercedes, son yedi yılda yedi şampiyonluk yakaladı ve temelde geçen yılki araçlar kullanılacağı için, 2021'in de favorisi konumunda yer alıyorlar.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Şu anda elimizde sadece simülatör üzerindeki veriler var ve araç hakkındaki gerçek verileri Bahreyn'deki testlerde alacağız."

"Mercedes ile arayı kapattığımızı düşünüyoruz ama ilk yarış, bunu ne ölçüde başardığımızı gösterecek. Mercedes, son yıllarda pek çok başarıya imza attığı için favori olmaya devam ediyor, ancak kış boyunca hem Honda hem de biz çok çalıştık."

"Yeni güç ünitesini önemli ölçüde geliştirdik, bu yüzden beklentiler konusunda iyimseriz. Bu sefer güçlü olmak için sezon ortasını beklememize gerek kalmayacak. En başından itibaren zaferler için savaşabileceğiz ve bu, şampiyonluk için savaşmanın temel koşulu olacak."

"Yine de her şeye rağmen Mercedes hâlâ favori."

Marko, Diğer takımlarla ilgili şöyle dedi: "Ferrari gelişecek, bunu yapmak zorundalar. Bizimle ve Mercedes ile savaşabilecekler mi göreceğiz. Arkamızdaki grupta çok güçlü takımlar var: McLaren, Aston Martin ve Alpine. Ek olarak Aston Martin, Mercedes ile işbirliğini daha genişletti."

"Sebastian Vettel'in, takımın desteğine ihtiyacı var. Ferrari'deki son iki veya üç yılda güven duygusu hissetmedi. Son yıllardaki Vettel, bizim bildiğimiz Vettel değildi. Ayrıca, aniden çok sık hatalar yaptı."

"Ayrıca Alonso var; O inanılmaz derecede yetenekli ve hırslı bir pilot. Alpine, takım yönetimini tamamen değiştirdi ve bu yüzden şimdi Fernando takımdaki en deneyimli kişi olacak. İlginç bir kadroya sahipler. Ancak bana öyle geliyor ki Alpine, gridin ortasındaki en iyi takımlardan biri olmak için çok çalışmak zorunda kalacak.

"Diğer tarafta McLaren muazzam bir ilerleme kaydetti, ancak zirvede olabilecekleri konusunda şüpheliyim."