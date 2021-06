Haas, 2021 sonrası için takımı "yeniden oluşturuyor"

Formula 1'de 2021 sezonu oldukça heyecanlı başladı ve geride kalan altı yarışta altı farklı takım podyuma çıkmayı başardı. Fakat yarışlar oldukça tahmin edilemez geçse de, gridin arka tarafında Haas'ın yeri hiç değişmedi. Amerikalı ekip şimdiye kadar hep en yavaş takımdı.

Bu bir sürpriz olarak adlandırılamaz çünkü geçen yıl takımın sahibi Gene Haas ve takım patronu Gunther Steiner, VF-20 aracına güncelleme getirmemeye karar verdiler. Bu yılki VF-21 aracı üzerinde de çok fazla çalışma yapılmadı.

Takım, geçen yılki aracı bu yılki kurallara uygun hale getirdi ve son güncellemelerini Imola'da getirerek aracın gelişimini dondurdu.

Takım şimdi tüm odağını 2022'deki yeni kurallara çevirmiş durumda.

Haas aynı zamanda, bu yıl Mick Schumacher ve Nikita Mazepin gibi iki genç ve deneyimsiz isimle yarışarak, sezona zaten dezavantajlı şekilde başlamıştı.

Buna rağmen, takımın geleceği garanti altına alınmış durumda ve 2022 kurallarına çok iyi şekilde hazırlanıyorlar.

Haas F1'in baş yarış mühendisi Komatsu, "Bizi zor bir sezonunun beklediğini biliyorduk çünkü geçen yıl pandemi nedeniyle gelişim programımızı durdurmak zorundaydık ve şirket zor durumdaydı."

"Tüm bunlar 2021 aracı üzerinde çalışmaya, olması gerekenden çok daha geç bir zamanda başlamamız anlamına geliyordu."

"Aynı zamanda, geçen yılki VF-20 aracı da rekabetçi değildi. Bu yılki araç üzerinde çalışmanın doğru olmadığını düşünerek 2021'i bir geçiş yılı olarak değerlendirdik bu yüzden sahip olduğumuz şeylerle çalışmak zorunda kalacağımızı ve tüm kaynakları gelecek yılın aracına harcayacağımızı bilerek maliyetlerimizi düşürmeye karar verdik."

"Her ne kadar yeni aracın gelişimine %100 odaklanmış olsak da bazı açılardan 2022'ye yönelik hazırlık çalışmalarında hâlâ geride kalıyoruz. Gridin ortasına hemen dönebilecek miyiz? Yoksa dönemeyecek miyiz? Bunun o kadar da basit bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü en uygun pozisyonlardan başlamıyoruz."

"Şu anda bu durum, bizim için oldukça zor. 2016 ve 2017 sezonunda takım henüz yeniyken istikrarlı şekilde geliştik ve 2018 sezonunda şampiyona beşincisi olduk. Herkes gelişmeye devam edeceğimizi düşünmüştü ancak 2019'da gelişim yönü anlamında hata yaptık ve hâlâ bunun bedelini ödüyoruz."

Nikita Mazepin, Haas VF-21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bu yılın zor olacağını biliyorduk fakat herkesle konuşarak 'Neyi daha iyi yapabiliriz?' diye soruyorum. Her hafta sonunda olumlu bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Mesela geçen yıl pit stoplarda harika değildi ve bunu çok fazla para harcamadan geliştirebilirsiniz. İki yeni sürücüyle çalışmaya odaklanabilir, aracın davranışlarını anlamalarına yardımcı olabilir ve mümkün olan her yerde gelişmeye çalışabiliriz. Sürücülerimiz her hafta sonundan bir şeyler öğrenebilirler."

"Eğer düzenli olarak podyuma çıkan sürücüleriniz varsa, sizden iyi bir araç vermenizi beklerler. Onlara VF-21'i verirseniz bu, onların sinirini bozar."

"Elbette Mick ve Nikita da daha iyi araçta olmak istiyorlar ama yine de bu, onlar için dünyanın sonu değil. Artık sadece ellerindeki ekipmanlardan en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyorlar. Çok fazla baskı hissetmiyorlar çünkü ön planda değiller. Podyum veya puan savaşı vermiyorlar. Her ikisi de böylelikle işlerine odaklanabilir, araç hakkında bilgi edinebilir, telemetrileri analiz edebilir ve mühendislerle etkileşim kurabilirler."

"Fakat gelecekte, 2018'de bulunduğumuz yere geri dönmemiz lazım. Bu pandemi şartları nedeniyle insanlar kaybettik, bir takım işlemleri askıya almalıydık ve sonrasında geriye düştük. Bu yıl takımın durumunu yeniden düşünmek zorundayız. Temelde adeta takımın yeniden oluşturmaya çalışıyoruz."

"Potansiyellerini olması gerektiği gibi kullanamasak da yetenekli mühendislere sahibiz. Onlara ihtiyaç duydukları araçları veremedik. Fakat neye ulaşmak istediğimiz biliyoruz. Yeterli fikrimiz var, tek soru öncelikleri seçmek ve kaynakları doğru şekilde kullanmak."

"Heyecanlıyız fakat aniden gridin ortasına dönmeyi hayal etmiyoruz fakat fabrikada gelecek yıl için yapılan çalışmalar heyecan verici." dedi.

Ayao Komatsu, Haas Chief Engineer Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images