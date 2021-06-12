Norris, Perez'in kendisini geçmesine şaşırmamış

Bu sezon her yarışta en az sekizincilik alan ve iki kez podyuma çıkan Norris, 2021 sezonun öne çıkan isimlerinden biri oldu.

İngiliz pilot, Monako'da aldığı üçüncülük sonrasında, Sürücüler Şampiyonası'nda üçüncü sıraya çıkmıştı.

Bakü'de, Perez'in kazanmasıyla dördüncü sıraya gerileyen Norris, bunun ''zamanının geldiğini'' düşündüğünü söyledi.

Basına gülümseyerek konuşan Norris, ''Zamanı gelmişti.''

''Ancak fark etmiyor. Beni geçmesinin zamanı gelmişti ve Red Bull'la aldığı ilk galibiyet için onu tebrik ederim.''

''Onlar çok daha hızlılar, yani bu beklendik bir şeydi. Şampiyonada üçüncü sırayı kaybettiğim için hayal kırıklığına uğramadım ve benim açımdan, mutlu bir hafta sonuydu.''

''Cumartesi günü ve yarışta birkaç hata yaptım ancak bunun dışında iyi bir iş çıkardık.'' dedi.

20 Haziran tarihinde başlayacak Fransa Grand Prix'siyle arka arkaya üç yarış hafta sonu olacak. Bu yarış hafta sonlarından sonra da, Formula 1 tarihinde ilk kez İngiltere Grand Prix'sinde sprint yarışı sıralamaları denenecek.

Sadece iki tur için kırmızı bayraktan sonra tekrar başlatılan Azerbaycan Grand Prix'si, bize 100 kilometrelik sprint yarışının nasıl işleyebileceği hakkında bilgi verdi.

İki turluk yarış izleyiciler için keyifli olduğu kadar, Norris için de keyifliymiş.

''Bu, normal bir start almaktan çok daha farklı hissettiriyor çünkü yumuşak lastiklerde daha fazla yol tutuşunuz var ve araçtaki yakıt da daha az. Bu yüzden herkes daha iyi ataklar yapabiliyor.''

''Bu açıdan daha keyifli. Aynı zamanda iki turluk yarışta, Hamilton'ın kaçış alanına girmesiyle ve Tsunoda'yı geçerek iki pozisyon kazandık.''