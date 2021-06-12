Mazepin, F1'in 'milyarder çocuklarının kulübü' olduğu iddialarını yalanladı

Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton'ın motor sporları kariyeri, babası Anthony'nin birkaç işte çalışması sayesinde desteklendi.

Hamilton, kendi gibi çalışan sınıftan gelen kişilerin artık motor sporlarında bir kariyere başlamalarının çok zor olduğunu ve eğer şimdi olsaydı, Formula 1 kariyerine başlayamayacağını söyledi.

Mazepin, spordaki zengin aile yapısına sahip isimlerden biri ve Rus pilotun kariyeri, bir takıma verebileceği finansal destek sayesinde tartışmalı şekilde daha kolaylaştı.

Ancak, genç Rus pilot, Hamilton ve griddeki tüm sürücülerin, kariyer basamaklarını tırmanırken finansal desteğe sahip olduklarını söyledi.

Sports.ru'ya konuşan Mazepin şu ifadeleri kullandı: ''Formula 1'deki her sürücü, sponsorların desteğini aldı.''

''Bunlardan bazıları enerji içeceği üreticisi, bir tanesi Meksika'nın en zengin adamı. Bu insanların hepsi şu anda gridde ve bunun hakkında da konuşabiliriz.''

''Hamilton'la her zaman düzgün bir ilişkimiz oldu. Çok fazla iletişimde olmadık ancak padokta herkes çok kibar, bu yüzden hiç olumsuz bir şey hissetmedim.''

Rus çaylak, Formula 1'deki kısa kariyerinde mavi bayraklarda yeterince hızlı hareket etmeyerek birçok sürücüyü öfkelendirdi.

En son, takım arkadaşı Mick Schumacher'e bir atak hareketi yapmasının sonucunda, Alman pilot takım radyosundan Mazepin'in 'onu öldürmeye çalışıp çalışmadığını' sorguladı. Mazepin ise bunun bir 'yanlış anlaşılma' olduğunu söyledi.

Bu olaylarda Mazepin'i destekleyen tek sürücü Lando Norris oldu. İngiliz pilot, Bahreyn Grand Prix'sinden sonra açtığı canlı yayında, Mazepin'in F1'deki ilk hafta sonunda yaşadığı zorluklar hakkında konuştu.

Mazepin ise şu ifadeleri kullandı: ''Eskiden Lando'yla çalışan menajerim bana bu videoyu gönderdi. Sanırım Norris de kariyeri boyunca zor durumlarda bulunmuş.''

''Canlı yayınında, bana karşı nefret besleyenlere katılmadığını belirtti. Bunun hakkında mutlu olduğumu söylemeliyim. Onunla her zaman iyi bir ilişkim olmuştur.''

Şu ana kadar Formula 1'de geçirdiği zaman hakkında konuşan Mazepin, pist üzerinde eleştiri almasına rağmen, pist dışında diğer sürücülerle iyi geçindiğini düşündüğünü ekledi.

''COVID nedeniyle, F1 takımları küçük alanlara sıkıştı bu yüzden sadece birkaç kişiyle konuşma fırsatım oldu.''

''Sürücülerin hepsiyle çok iyi ilişkilerim var. Özellikle Alonso ve Vettel gibi daha eski jenerasyona dikkat çekmek istiyorum. Onlar çok iyi adamlar.''

''Çocukken, onları süper kahramanlar olarak gördüğümü hatırlıyorum. Şimdi ise fark ettim ki aslında çok nazik ve açık insanlar.''