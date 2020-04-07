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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 7 Nisan

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 7 Nisan
Ekleyen:
, Editör
7 Nis 2020 19:00

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 7 Nisan'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Valtteri Bottas

Muhtemelen arşivini patlatan Valtteri, aracından inerken bir fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasına ise şunları yazmış: "Gerçeküstü zamanlarda yaşıyoruz. Birçok kişi önümüzdeki ayları nasıl yönetecek bilmiyorum. İnsanlar toplu taşıma araçlarından kaçınırken özel araçlar yollara çıkıyor. Mevcut arabaları dolaşımda daha erişilebilir hale getirerek bu sorunu ele alan Fin inovasyonunun olması harika."

 

 

Romain Grosjean

Fransız sürücü, paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor. Dün kurmaya başladığı simülatörünü başarıyla bitirmiş gibi görünüyor. Sürücü şu anda oyun ekranının gelmesini bekliyormuş.

 

 

Nicholas Latifi

Gridin yarı İranlı yarı Kanadalı sürücüsü, oyun oynarken bir videosunu paylaşmış. Videoda Alex Albon'un kardeşi, Nicholas'a çarparak spin atmasına sebep olmuş. Açıklamasına ise şunları yazmış, "Sesi açın! Alex, küçük kardeşin ve ben küçük bir sohbet etsek iyi olacak. Sorun değil, ona cezasını verdim. Bu, bu zamana kadarki en temiz tampona çarpıp geçme değil miydi?"

 

 

Instagram Hikayeleri

- Lewis Hamilton: Altı kez dünya şampiyonu pilot, The Weeknd'in Snowchld ve Majid JOrdan'ın King City şarkılarını dinlemiş. Bunları da hikaye olarak paylaşmış.

- Valtteri Bottas: Bugün paylaştığı fotoğrafı ve yazıyı hikayesine eklemiş. Ayrıca kız arkadaşı Tiffany Cromwell'ın paylaşımını da hikaye olarak paylaşmış.

- Daniel Ricciardo: Müzikle birlikte gün batımını seyrederken çektiği bir video klip paylaşmış.

- Romain Grosjean: Hemen hemen her gün paylaşım yapan Fransız pilot, bugünü de boş geçmemiş. Bugün spor yaparken çektiği bir görüntüsünü paylaşmış.

- Jean Eric Vergne: Fransız pilot, Le Mans 24 Saat filimine dair bir paylaşımda bulunmuş.

- Charles Leclerc: Sanal oyunlara ilgisi iyice artan Leclerc, Twitch hesabını paylaşmış ve insanları kendisini seyretmeye davet etmiş.

- Fernando Alonso: Çifte dünya şampiyonu koronavirüse rağmen boş durmadığını belirmiş ve spor yaparken çektiği bir fotoğrafını paylaşmış.

- Murat Bostancı: Castrol Ford Team Türkiye sürücüsü Murat Bostancı, evinde simülatör kurarken çekilen bir fotoğrafını paylaşmış.

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