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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 7 Nisan

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F1 tarihinde bugün: 7 Nisan
Ekleyen:
, Editör
7 Nis 2020 14:48

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 7 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

7 Nisan 1968

7 Nisan 1968 yılında Formula 1 tarihinin en hızlı isimlerinden birisi olan Jim Clark geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti. O dönem sık sık ölüm yaşanıyordu ve Clark, pek de ünlü olmayan Formula 2 yarışında, nefret ettiği bir pist olan Hockenhem'da, mutsuz olduğu bir araçla kaza yaparak hayatını kaybetti.

Takım patronu Colin Chapman bunu yapmasını istiyordu. Clark yarış başlamadan önce gergindi, mekanikerlere mutlu olmadığını ve "zorlamayacağını" söyledi.

Beşinci turda, sekizinci sırada giderken kontrolü kaybedip ağaçların arasına daldı. Kazanın etkisiyle aracın şasisi ikiye ayrıldı ve hastaneye ulaşamadan hayatını kaybetti.

Henüz 32 yaşındaydı. 72 yarışa çıkmış ve 25 galibiyet alarak rekor kırmıştı. Ayrıca 27 en hızlı tur ve 34 pole pozisyonunun da sahibiydi.

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Jim Clark

Jim Clark
1/10

Fotoğraf: David Phipps

Jim Clark, Lotus 33

Jim Clark, Lotus 33
2/10

Fotoğraf: Sutton Images

Race winner Jim Clark, Lotus

Race winner Jim Clark, Lotus
3/10

Fotoğraf: David Phipps

Race winner Jim Clark, Lotus

Race winner Jim Clark, Lotus
4/10

Fotoğraf: David Phipps

Jim Clark, Lotus 25

Jim Clark, Lotus 25
5/10

Fotoğraf: David Phipps

Jim Clark, Lotus 33-Climax

Jim Clark, Lotus 33-Climax
6/10

Fotoğraf: LAT Images

Jim Clark, Lotus 25

Jim Clark, Lotus 25
7/10

Fotoğraf: David Phipps

Jackie Stewart, Tyrrell, Jim Clark, Lotus

Jackie Stewart, Tyrrell, Jim Clark, Lotus
8/10

Fotoğraf: LAT Images

Race winner Jim Clark, Lotus 33

Race winner Jim Clark, Lotus 33
9/10

Fotoğraf: David Phipps

Jim Clark, Lotus 25 Climax ve takım patronu Colin Chapman, şampiyonluğu kutluyor

Jim Clark, Lotus 25 Climax ve takım patronu Colin Chapman, şampiyonluğu kutluyor
10/10

Fotoğraf: LAT Images

 

7 Nisan 1996

Arjantin'de gerçekleştirilen sıralama turlarında Damon Hill pole pozisyonu almış ve Michael Schumacher iki Williams'ın arasına girerek ikinci olmuştu.

Startla birlikte Hill yerini korudu ve Schumacher ikinciydi. Ancak Schumacher, aracındaki sorunun ardından 46. turda garaja gelerek yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Hill kalan kısımda rahat bir zafer alırken, Villeneuve ikinci ve Jean Alesi üçüncü oldu.

Yarışta Luca Badoer büyük bir kaza yapıp takla atarken, Pedro Diniz'in aracı da alev almıştı.

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Damon Hill, Williams FW18

Damon Hill, Williams FW18
1/1

Fotoğraf: Sutton Images

 

7 Nisan 1984

Güney Afrika GP, Piercarlo Ghinzani'nin büyük bir kaza geçirip, vücudunda yanıklar oluşmasının gölgesiyle başladı.

Sıralama turlarında Nelson Piquet, Keke Rosberg'in önünde pole pozisyonunu almayı başardı.

Yarışta ise Piquet, Rosberg ve Nigel Mansell gibi isimler finiş göremedi.

Niki Lauda ise Alain Prost'un 1 dakika 5 saniye önünde zafere ulaşan isim oldu. Podyumu Derek Warwick tamamladı.

Lauda, o yarışta Toleman ile yarışan Ayrton Senna'ya dört tur bindirdi.

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Nelson Piquet, Brabham BT53 BMW

Nelson Piquet, Brabham BT53 BMW
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna

Ayrton Senna
2/3

Fotoğraf: XPB Images

Ayrton Senna

Ayrton Senna
3/3

Fotoğraf: XPB Images

 

 

7 Nisan 1985

Sezon Brezilya'da başladı. Toleman, Pirelli ile Goodyear'ın sekizden fazla takıma lastik tedarik etmeyi reddetmesinin ardından yarışa katılamadı.

Sıralama turlarını Michele Alboreto ilk sırada tamamladı ve Keke Rosberg ikinci oldu.

Rosberg turbo sorunu yaşayıp 10. turda yarışa veda ederken, Nigel Mansell, Nelson Piquet, Niki Lauda, Ayrton Senna gibi isimler de yine finiş göremediler.

Alain Prost tüm bu sorunların ortasında 18. turda aldığı liderlikle birlikte Alboreto'nun 3 saniye önünde damalı bayrağı ilk sırada gördü.

İkili, yarışı bitiren herkese tur bindirdi.

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Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren TAG Porsche, 2. Michele Alboreto, Ferrari, 3. Elio de Ange

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren TAG Porsche, 2. Michele Alboreto, Ferrari, 3. Elio de Ange
1/5

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren, 2. Michele Alboreto, Ferrari, 3. Elio De Angelis, Lotus

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren, 2. Michele Alboreto, Ferrari, 3. Elio De Angelis, Lotus
2/5

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, McLaren MP4/2B

Alain Prost, McLaren MP4/2B
3/5

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, McLaren MP4-2B

Alain Prost, McLaren MP4-2B
4/5

Fotoğraf: LAT Images

Keke Rosberg, Williams

Keke Rosberg, Williams
5/5

Fotoğraf: Williams F1

 

7 Nisan 1982

Sakallarıyla ün yapan Avusturyalı gazeteci Harald Ertl, geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetti.

Kariyeri boyunca çeşitli serilerde başarılar elde etti ancak Formula 1'de 1975-1980 yılları arasında 28 yarışa katılmasına rağmen, bunların 19'unda start alabildi ve hiç puan alamadı.

En göze çarpan başarılarından birisi 1975 yılında Nürburgring Formula 2 yarışında elde ettiği podyumdu.

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Harald Ertl, Hesketh 308D Ford

Harald Ertl, Hesketh 308D Ford
1/2

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Niki Lauda, Ferrari 312T2, kaza ve Guy Edwards, Hesketh 308D-Ford, 15. sırada, Brett Lunger, Surtees TS19-Ford, yarış dışı ve Harald Ertl, Hesketh-Ford 308D, Adenau Bridge yolunda yarış dışı

Niki Lauda, Ferrari 312T2, kaza ve Guy Edwards, Hesketh 308D-Ford, 15. sırada, Brett Lunger, Surtees TS19-Ford, yarış dışı ve Harald Ertl, Hesketh-Ford 308D, Adenau Bridge yolunda yarış dışı
2/2

Fotoğraf: LAT Images

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