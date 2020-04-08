Calderon: "Super Formula testi tuhaftı"

Super Formula Geçtiğimiz ayın sonunda, adeta hiçbir şey olmamış gibi Fuji'de test gerçekleştirmişti ve bu teste seyirciler alınmadı.

Yine de bu test için farklı ülkelerden gelen çalışanlar ve pilotlar vardı. Bu isimlerden birisi de geçen yıl Formula 2'de yarıştıktan sonra bu yıl Super Formula'ya geçen Tatiana Calderon'du.

Blick gazetesine röportaj veren Calderon, ilk testiyle ilgili şöyle konuştu: "Çılgın bir yolculuktu. Testlere giderken, İspanya'daki durum zaten gergindi. Ama Japonya'daki takımım her şeyi organize etmeyi başardı. Neyse ki İspanyollar için Japonya'nın girişinde, İtalyanlar ve Çinliler'e olduğu gibi karantina uygulanmadı."

"Fuji'deki testler bitti. Her şey çok garip görünüyordu ve herkeste maske vardı. Ancak gittiğime değdi. Kendi açımdan yeni bir araç, yeni bir ekip ve yeni bir pistle tanıştım. Bir kriz patlak verdiğinde direksiyonun arkasında iki gün geçirmek harikaydı. Çünkü bu aranın ne kadar süreceğini kim bilebilir?"

"İlk başta Japonya'da kalmak istedik, ama orada da önlemler sıkılaştırıldı ve bu yüzden eve döndük."

"Madrid artık hayalet bir kasaba gibi. Caddeler ve sokaklar bomboş. Hareket eden hiçbir şey yok."

"Şimdi 15 gün karantinada kalmalıyız. Ancak zaten insanların dışarı çıkmasına izin verilmiyor. Umarım bu, aylarca sürmez."

"Evde antrenman yapıyorum, boyun kaslarım üzerinde çalışıyorum. Super Formula araçları yüksek yere basma gücüne sahip ve binen yükler çok yüksek."

"Japon pistlerinin nasıl olduğuna bakıyorum. Takım bana son birkaç yıl içindeki yarışlara dair araç üstü görüntüler verdi."

Calderon, Alfa Romeo F1 ile olan ilişkisini de devam ettiriyor.

"Alfa Romeo mühendisleriyle sürekli temas halindeyim. Özellikle tartışabileceğimiz bir şey olmadığı doğru, çünkü bizi neyin beklediği açık değil. Ama şimdi herkes aynı şeyi yapıyor."

"Krizden önce test yapma şansımı konuştuk, ama şimdi bu yıl Formula 1 aracı sürmeyeceğim belli."

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