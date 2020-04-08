Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
86 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
100 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
114 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
142 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
149 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
163 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
170 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
183 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
198 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
205 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
219 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
233 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Calderon: "Super Formula testi tuhaftı"

paylaşım
yorumlar
Calderon: "Super Formula testi tuhaftı"
Ekleyen:
, Editör
8 Nis 2020 05:48

Tatiana Calderon, koronavirüs ile ilgili mevcut duruma rağmen geçtiğimiz ay test gerçekleştiren Super Formula testinin "tuhaf" olduğunu söyledi.

Super Formula Geçtiğimiz ayın sonunda, adeta hiçbir şey olmamış gibi Fuji'de test gerçekleştirmişti ve bu teste seyirciler alınmadı.

Yine de bu test için farklı ülkelerden gelen çalışanlar ve pilotlar vardı. Bu isimlerden birisi de geçen yıl Formula 2'de yarıştıktan sonra bu yıl Super Formula'ya geçen Tatiana Calderon'du.

Blick gazetesine röportaj veren Calderon, ilk testiyle ilgili şöyle konuştu: "Çılgın bir yolculuktu. Testlere giderken, İspanya'daki durum zaten gergindi. Ama Japonya'daki takımım her şeyi organize etmeyi başardı. Neyse ki İspanyollar için Japonya'nın girişinde, İtalyanlar ve Çinliler'e olduğu gibi karantina uygulanmadı."

"Fuji'deki testler bitti. Her şey çok garip görünüyordu ve herkeste maske vardı. Ancak gittiğime değdi. Kendi açımdan yeni bir araç, yeni bir ekip ve yeni bir pistle tanıştım. Bir kriz patlak verdiğinde direksiyonun arkasında iki gün geçirmek harikaydı. Çünkü bu aranın ne kadar süreceğini kim bilebilir?"

"İlk başta Japonya'da kalmak istedik, ama orada da önlemler sıkılaştırıldı ve bu yüzden eve döndük."

"Madrid artık hayalet bir kasaba gibi. Caddeler ve sokaklar bomboş. Hareket eden hiçbir şey yok."

"Şimdi 15 gün karantinada kalmalıyız. Ancak zaten insanların dışarı çıkmasına izin verilmiyor. Umarım bu, aylarca sürmez."

"Evde antrenman yapıyorum, boyun kaslarım üzerinde çalışıyorum. Super Formula araçları yüksek yere basma gücüne sahip ve binen yükler çok yüksek."

"Japon pistlerinin nasıl olduğuna bakıyorum. Takım bana son birkaç yıl içindeki yarışlara dair araç üstü görüntüler verdi." 

Calderon, Alfa Romeo F1 ile olan ilişkisini de devam ettiriyor.

"Alfa Romeo mühendisleriyle sürekli temas halindeyim. Özellikle tartışabileceğimiz bir şey olmadığı doğru, çünkü bizi neyin beklediği açık değil. Ama şimdi herkes aynı şeyi yapıyor."

"Krizden önce test yapma şansımı konuştuk, ama şimdi bu yıl Formula 1 aracı sürmeyeceğim belli."

Alakalı video

Sonraki haber
Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 7 Nisan

Önceki haber

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 7 Nisan
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
65 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
08:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
12:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
08:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
11:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"Formula 1, 2020 sezonuna çifte Avusturya GP ile başlayabilir"

2
Formula 1

Abiteboul: "Racing Point çok iyi fotoğrafçılar ile çalışıyor"

3
Formula 1

Alonso ve Briatore, F1’deki insan değerini vurguladı

4
Formula 1

Calderon: "Super Formula testi tuhaftı"

11dk
5
Formula 1

2020 F1 takvimi nasıl olabilir?

Son Videolar

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP 00:00
Formula 1

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı? 15:12
Formula 1

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı?

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu? 01:41
Formula 1

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu?

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP 00:00
Formula 1

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır? 03:35
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır?

Son Haberler

Calderon: "Super Formula testi tuhaftı"
F1

Calderon: "Super Formula testi tuhaftı"

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 7 Nisan
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 7 Nisan

Resmi: 2020 Kanada GP ertelendi!
F1

Resmi: 2020 Kanada GP ertelendi!

Gasly sezonun Paul Ricard'da başlamasını umuyor
F1

Gasly sezonun Paul Ricard'da başlamasını umuyor

FIA, zorunlu fabrika kapatma süresini iki hafta daha uzattı!
F1

FIA, zorunlu fabrika kapatma süresini iki hafta daha uzattı!

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.