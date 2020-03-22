Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 22 Mart

George Russell

Uzun süredir sosyal medyada sesi soluğu çıkmayan genç İngiliz sürücü, sonunda sessizliğini bozmaya karar verdi. Tahminimizce evinin bahçesinde spor yapan sürücü, paylaştığı fotoğrafın altına şu açıklamayı düşmüş: "Geçtiğimiz hafta boyunca evin bahçesinde çalışmalarıma devam ettim. Şu anda hepimiz zor zamanlar geçiriyoruz ama bunu birlikte atlatacağız. Sizler neler yapıyorsunuz?"

Nico Mueller

Audi DTM sürücüsü olan Mueller, yakında baba olacağını duyurdu. Eşinin 'annemi seviyorum' ve 'babamı seviyorum' yazan bebek çorapları tuttuğu fotoğrafa şu açıklamayı düştü: "Minik ayaklımızı karşılamak için sabırsızlanıyoruz. Üç kişilik bir aile olmamıza çok az kaldı. Çok mutluyuz."

Tatiana Calderon

Başarılarıyla kendinden söz ettiren genç sürücü Tatiana, Japonya'daki spor aktivitesinden bir fotoğraf paylaşmış. Fuji Dağı ile poz veren sürücü, fotoğrafın altına şu mesajı bırakmış: "Fuji Dağı'nı ilk kez ziyaret ediyorum. Kutsal ve mucizevi bir dağ olmasının yanı sıra, Japonya'nın kültürel sembolü. Ne muhteşem bir manzara!"

Nicholas Latifi

Williams'ın yarı İranlı yarı Kanadalı sürücüsü Nicolas, bu akşamki Motorsport.com ve Veloce eSports ortak etkinliği olan NotTheBahGP yarışının bir afişini paylaşmış ve takım arkadaşının ünlü şarkıcı Liam Payne olacağını duyurmuş. Formula 1'deki takım arkadaşı George Russell'a esprili bir gönderme yaparak fotoğrafa, "George, umarım Liam koltuğunu elinden almaz." açıklamasını düşmüş.

Lando Norris

McLaren'in genç sürücüsü de Latifi gibi bu akşamki etkinliğin duyurusunu paylaşmış. Fotoğrafın altına şu açıklamayı düşmüş: "Hey Formula 1, bu gece gridde yeni bir isim olduğunu duydum."

Ayrıca genç sürücü kendi tasarladığı tişörtlerin reklamını da yapmış: "Bütün gün evde giyecek bir şeye ihtiyacım vardı, bu yüzden bunları yaptım. Böylece siz de bütün gün evde bunları giyebilirsiniz."

Daniel Ricciardo

Gridin gülen ve güldüren sürücüsü Daniel yine iş başındaydı. Traktör sürerken paylaştığı videoya açıklama olarak, "Yalnız bir içerik." yazdı.

Romain Grosjean

Pancake yaparken videosunu paylaşan Grosjean, açıklamaya şunları yazmış: "Pancake isteyen var mı? En iyilerini tabii ki de eşim Marion yapıyor. Sizin pancake yapma sırrınız ne?"

Max Verstappen

RedBull'un Hollandalı sürücüsü, eski F1 aracındaki fotoğrafını paylaşmış. Açıklamaya ise şunları düşmüş: "Kısa bir mesajım var, ne yazık ki bu sene düzenlenecek olan Hollanda GP ertelendi. İlgili herkesin şu ana kadar yapmış olduğu işlere ve kaydettikleri ilerleme beni cidden etkiledi. Zorlayıcı bir pist olan yeni Zandvoort pistinde tekrar yarışmak için sabırsızlanıyorum. #HollandaGP #ZorlamayaDevamEt"