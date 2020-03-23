"Mercedes'e geçiş, McLaren için maliyetli olacak"

McLaren, büyük kural değişikliklerinin yapılacağı 2021 yılında, Mercedes motoruna geçme kararı almıştı ancak teknik düzenlemeler 2022 yılına ertelendi.

İngiliz ekibin bunun üzerine geçişi erteleyeceği düşünülüyordu ancak geçtiğimiz günlerde bu anlaşmaya uyacaklarını ve 2021'de Mercedes'e geçeceklerini doğruladılar.

Ancak gelecek yıl şasiler aynı kalacak ve McLaren'ın, Mercedes motorunu araca entegre etmesi gerekecek.

Bu hem maddi anlamda zor olacak hem de çok fazla çalışma gerektirecek.

Formula 1'in resmi web sitesinin yazarı Lawrence Barretto, bu yüzden McLaren'ın dezavantajlı durumda olacağını düşünüyor.

Barretto, “Her üreticinin güç ünitesinin çok farklı bir mimarisi var. Bu yüzden bir Renault motorunu çıkarıp, yerine bir Mercedes koymak gibi basit bir şey değil."

"McLaren, Mercedes motorunu 2021 aracına entegre etme planı yapıyordu. Ancak kuralların ertelenmesi ile beraber doğal olarak İngiliz takımın farklı bir düzene yönelmesi gerekecek."

"2020 aracında çalışmasını sağlamak için yapılacak değişiklikler, muhtemelen maliyetli olacak." dedi.

Sonuç olarak McLaren, diğer takımların genel olarak 2022 aracına harcadığı zamanın ve paranın bir kısmını 2021'e harcamak zorunda kalacak.

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