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Paul Ricard F1'in sürdürülebilirlik hedeflerinin %95'ini tamamladı

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Paul Ricard F1'in sürdürülebilirlik hedeflerinin %95'ini tamamladı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
22 Mar 2020 16:58

Fransa Grand Prix yöneticisi Eric Boullier'e göre Paul Ricard, Formula 1 yönetiminin koyduğu sürdürülebilirlik hedeflerinin %95'ini tamamlamış durumda.

Daha çevreci bir odak oluşturma maksadı ile F1 yönetimi, 2030'dan itibaren sıfır karbonlu olma planını geçtiğimiz Kasım'da açıklamıştı. 

Paul Ricard, Ocak ayında FIA'nın Üç Yıldız Çevresel Akreditasyon ödülünü alan Dünyadaki ikinci pist almıştı. Bu ödül motor sporlarındaki sürdürülebilirlik programının en prestijli ödülü. 

Speaking to select media including Motorsport.com at the BHMSE conference in Baku, recently-appointed French Grand Prix managing director Boullier said Paul Ricard was “ahead of everybody” in F1 with its sustainability drive.

Bakü'de yapılan BHMSE konferansında, aralarında Motorsport.com'un da bulunduğu belirli medya mensuplarına konuşan Fransa Grand Prix'i direktörü Boullier, Paul Ricard pistinin sürdürülebilirlik olarak diğer F1 pistlerinin önünde bulunduğunu söyledi:

"Bunu egoistlik yapmak için söylemiyorum. Yakın zamanda FOM ve diğer pist yönetimleri ile bir görüşme yaptık. Pist yönetimlerinin 2030 öncesinde hazır olmaları amacıyla onlara bir sürdürülebilirlik planı sunduk."

"Sürpriz bir şekilde - Paul Ricard'da çalıştığımız partnerlerimiz sayesinde - partnerlerimizin üç yıldız akreditasyonu olması sebebiyle yapılan planın %95'ini tamamlamış durumdayız. Diğerlerine göre çok öndeyiz."

"Bir organizasyon olarak da FIA'nın üç yıldız sertifikasını almak için başvuruda bulunduk. Bu başvuru hala yapım sürecinde. Sertifikayı almak için zorlayacağız, bu yüzden kullanacağımız taşıma otobüslerini tamamen elektrikle çalışan otobüsler olarak yapılandırdık. Yapabildiğimiz her şeyi yapıyoruz."

"Fransa'da Ocak ayında çıkartılan yeni yasa ile beraber büyük bir organizasyon bile olsanız plastiksiz çalışmanız gerekiyor. Bu yüzden plastik maddelerden kurtulmalıyız. Bende büyük bir liste var, genellikle pistte olanlar ile ilgili. Arı kovanlarımız bile var. Çünkü doğa, gözlem yapmak için en efektif yardımcımız. Eğer arılar mutluysa ve bal üretiyorlarsa, hava kalitesinin iyi olduğu anlamına geliyor."

"Biz yağmur suyu kullanıyoruz, bu yüzden suyu depoladığımız büyük bir alan var. Bu alanda su geri de dönüştürülüyor. Liste çok uzun, ancak buradaki gibi pek çok şey var."

Paul Ricard'ın ne zaman tamamen sürdürülebilir olacağı sorusuna ise Boullier şu cevabı verdi: "Daha bilmiyorum. Yaptığımız işin %95'lik kısmı kolay kısmıydı, ancak kalan %5'lik kısım daha çok masraf çıkartacak kısım. Ölçümleri iyi yapmalıyız, masrafları ele alıp buna göre yatırım yapmalıyız. Yapacağımız ilk plan bu olacak."

"Bitirmeye yakın olduğumuz bir kısma geldiğimizde son hedeflerimizi göreceğiz."

F1 motor sporları direktörü Ross Brawn'ın sürdürülebilirlik ile önerdiği bir fikir ise bazı pistlere kalıcı misafirhaneler yerleştirmek olmuştu. Böylece takımlar Avrupa'daki pistlere kendi kurulabilir misafirhanelerini taşımak zorunda kalmayacaktı ve bu da fazla sayıda kamyonun çalışmaması anlamına geliyordu. 

Bouiller bu konu hakkında "Gayet iyi bir fikir. Sanırım bir değişim zamanı da gerekecek. Yeni misafirhanelere yatırım yapan takımlar bunu gelecek sene kaldırmaktan pek memnun olmayacaktır, bu yüzden biraz beklemek gerekecektir." dedi. 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Fransa GP Biletler
Editör Luke Smith

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