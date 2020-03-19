Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 19 Mart
Herkese merhabalar! Yepyeni bir seriye hazır mısınız? "F1 Tarihinde Bugün" serimiz gibi günlük olarak yayınlanacak "Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimiz ile karşınızdayız. Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derleyeceğiz. Keyifli okumalar.
Daniel Ricciardo
Gridin en güler yüzlü sürücüsü olan Daniel Ricciardo zamanını, diğer sürücüler gibi evinde ailesiyle geçiriyor. Yakın arkadaşı Corey Wilson tarafından yakalanan bu güzel kareye, "Aile zamanının tadını çıkarıyorum." açıklamasını düşen Daniel, yeğeni ile barış işareti yaparak tatlı bir poz vermiş.
Carlos Sainz
İspanya'da, Babalar Günü 19 Mayıs'ta kutlanır. Carlos Sainz'da babasının Babalar Günü'nü kutlamak çok anlamlı bir gönderi paylaşmış. Babası ile çekilmiş küçüklük fotoğraflarının altına şu açıklamayı düşmüş: "Arkadaş, akıl hocası, danışman... ama daha çok iyi bir baba. Babalar Günün kutlu olsun baba!"
Daniil Kvyat
Rus sürücü, yarış tulumlu bir fotoğrafını paylaşmış ve altına şu açıklamayı düşmüş: "Umarım hepimiz en kısa zamanda sevdiğimiz şeyi yapmaya geri dönebiliriz! Bu zor zamanlarda sağlığınıza ve başkalarının sağlığına dikkat edin ve pozitif kalın!"
Nicholas Latifi
Takımın yeni sürücüsü Nicholas, Williams E-Sport'taki arkadaşlarıyla F1 2019 oyununda antrenman yaptığı bir gönderi paylaşmış.
Lucas Di Grassi
Brezilyalı Formula E sürücüsü Lucas, gördüğünüz fotoğrafı, "Sonunda Formula E'yi gerçekleştirmenin bir yolunu bulduk! Şaka bir yana, evinizde kalın ve güvende olun, ihtiyacı olanlara fiziksel ve psikolojik olarak destek olun." açıklamasıyla paylaşmış.
Murat Bostancı
Ralli sürücümüz, Sarıkamış Rallisi öncesi, karda aracının ayarını test ettiği bir video paylaşmış.
Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!
- Carlos Sainz: Fernando Alonso'nun da katıldığı tuvalet kağıdı sektirme challenge'ına Carlos da katıldı. O kadar komik ki mutlaka izlemelisiniz.
- Romain Grosjean: Haas'ın Fransız sürücüsü; kahvaltısını, bisiklet sürüşünü ve Alpine Stars ayakkabılarının olduğu bir videoyu paylaşmış.
- Lando Norris: Yeni açtığı oyun kanalının duyurusunu yapan İngiliz sürücü aynı zamanda komik bir espri görseli ve yağmurda koşuşunu paylaşmış.
- Valtteri Bottas: Sevgilisi Tifffany Cromwell ile lego yapışını ve haftalık egzersiz sonuçlarını paylamış.
- Sergio Perez: Portekizli sürücü, oğlu ile olan bir videosunu paylaşmış.
- Orhan Avcıoğlu: Temsilcimiz, ERC İtalya yarışı araç içi görüntülerini paylaşmış.
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