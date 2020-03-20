Carey: "F1 takımları, takvim değişikliklerini onaylamak zorunda kalmayacak"

2020 F1 takvimi, Carey, FIA başkanı Jean Todt, F1'in motor sporları şefi Ross Brawn ve 10 takım patronunun yer aldığı ve Coronavirüs pandemisinin sonuçlarının tartışıldığı telefon konferansındaki ana konulardan biriydi. Carey, artık takvimi düzenlerken takımların resmi onayına gerek kalmayacağını, bunun da F1 ve FIA'ya ekstra esneklik sağlayacağını söyledi.

Diğer önemli sonuç ise 2021 teknik düzenlemelerinin uygulanmasının 2022 yılına kadar ertelenmesi kararı oldu. Şimdi bu karar da resmi bir süreçten geçecek.

Carey şöyle bir açıklama yaptı: “Bu süre zarfından, birkaç yarışın ertelenmesi ve Dünya Motor Sporları Konseyinin Formula 1'deki yaz tatilini Mart ile Nisan'a taşımak adına oybirliğiyle aldığı kararın ardından, biz ve FIA, COVID-19'la ilgili durum düzeldiğinde sezonu yeniden planlamak için ekstra esnekliğe sahip olma ihtiyacını takımlarla görüştük."

“Toplantıda, ertelenen yarışların çoğunu mümkün olan en kısa sürede yeniden planlanmasına tam destek verildi. Formula 1 ve FIA, ​​şimdi revize edilmiş 2020 takvimini tamamlamak için çalışacak ve bu konuda takımlarla işbirliği içerisinde olacak. Ancak toplantıda kararlaştırıldığı üzere, revize edilen takvim, takımların resmi onaylarını gerektirmeyecek."

"Bu bize, etkilenen yarış organizatörleriyle yeni tarihler üzerinde anlaşmamız ve doğru zamanda yarışlara başlamaya hazır olmamız için gereken esnekliği sağlayacak."

2021 düzenlemelerinin ertelenmesi ile ilgili olarak da şunları söyledi: “Mevcut durumun yaratmakta olduğu değişken finansal durum nedeniyle, takımların 2021 yılında 2020 şasilerini kullanmaları, diğer parçaların ise potansiyel olarak dondurulması konusunda anlaşmaya varıldı. Bu parçalar yakın zamanda konuşulacak."

“2021'de Finansal Düzenlemeler planlandığı şekilde yürürlüğe girecek ve uygulanacak. Tartışmaların işbirliği içerisinde geçmesinden ve mevcut küresel durum azalır azalmaz, 2020 sezonunu başlatmak için tüm tarafların tamamen kenetli bir yaklaşım sergilemesinden ötürü minnettarız."

"Formula 1, mümkün olan en kısa sürede 2020 sezonunu başlatmakta kararlı."