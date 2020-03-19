De la Rosa: "Vettel, Leclerc'e yenilirse F1'den ayrılabilir"

Kariyeri boyunca Jaguar, McLaren ve Sauber gibi takımlar adına mücadele eden Pedro de la Rosa, aynı zamanda Ferrari'nin test pilotluğunu da yapmıştı.

Formula 1'in 'Beyond the Grid' programına konuşan İspanyol sürücü, Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in mevcut durumunu değerlendirdi.

De la Rosa, Vettel'in çok zor bir durumda olduğunu ve takım arkadaşı Charles Leclerc'e mağlup olması halinde Formula 1'den ayrılacağını söyledi.

İspanyol pilot, "Sebastian şimdi baskı altında. Dört kez dünya şampiyonu olduğunuzda, her zaman gençler tarafından baskı altına alınırsınız. Yanınızda süper bir pilot varsa, onunla uğraşmak zorunda kalırsınız."

"Bence durum basit; eğer yenilirse, devam etmek istemeyecek. Yani, çok basit... Seb dört dünya şampiyonluğu kazandı ve kanıtlayacak hiçbir şeyi yok. Duygusal ve psikolojik olarak bunu hissedecek."

"Takım arkadaşınız sizden daha hızlı olduğunda kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Dört kez dünya şampiyonu olmanız ya da olmamanız hiçbir şeyi değiştirmiyor. Garajda yanınızda bir hayvanla uyanmak zorunda olduğunuzu bilerek her gece uyuyorsunuz."

"Bunu yapmak çok zor ve hayatınızda Lewis Hamilton veya Fernando Alonso ile tanıştığınız bir dönem var... Bu Leclerc veya Verstappen de olabilir. Bu adamların kendini kanıtlama durumları oluyor. Bunun üstüne de yarışmaya devam etmek istemiyorsunuz.

"Eğer istiyorsa, devam edecek. Ama eğer Leclerc kazanırsa, muhtemelen elini kaldırıp başka bir şey yapmak için eve dönen ilk kişi olacak. Ya da belki de farklı bir takım için yarışmayacak isteyecek, bilemiyorum." dedi.