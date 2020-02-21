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Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Haas VF-20 dayanıklı ve iyi bir araç"

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Grosjean: "Haas VF-20 dayanıklı ve iyi bir araç"
Ekleyen:
, Editör
21 Şub 2020 19:12

Haas pilotu Romain Grosjean, testlerin ilk gününün ardından Haas VF-20'nin dayanıklı ve iyi bir araç olduğunu söyledi.

Romain Grosjean üç günlük testlerin ardından verdiği demeçte, Haas VF-20'nin geçen yıldan daha iyi olduğunu ancak nihai tabloyu gelecek hafta göreceklerini söyledi.

"Günün ilk yarısında farklı ayarları test ettik, pek çok test yaptık ve aradan sonra Kevin  çalışmaya devam etti. Genel olarak, dayanıklı bir aracımız var. Sabah küçük bir sorunum vardı, ama o kadar önemsizdi ki kolayca çözdük. Genel olarak, her şey olumlu."

"Gelecek hafta ayarlar üzerinde tekrar çalışmamız gerekiyor. Şubat ayında Barcelona pisti için en uygun ayarları seçmenin bizim için çok önemli olduğunu düşünmüyorum, ancak farklı seçenekleri analiz ediyoruz. Testlerin ilk haftasındaki sonuçlarından memnunum."

"Sabahın ilk saatlerinde hava soğuk oluyor ve kolay değil ama yaklaşık 10 gibi hızlı bir tur denemesi yapabilirsiniz,en iyi zaman o. 11:30 ve 15:00 arasında koşullar sabit oluyor. Pistin 25-26 derece olması iyi. Sezon boyunca hemen hemen bu tür koşullar bizi bekliyor. Bu da bize çok yardımcı oluyor."

"Dayanıklı bir aracımız var, harika çalışıyor. Memnunum. Eksilerle baş etmeye ve artılarımızı korumaya çalıştık. Bu çok ilginç bir görev ve çok miktarda bilgi topladık. Pek çok tur atmamız harika."

"Sabah bir sorun vardı ama ciddi bir şey yoktu. Sadece küçük bir elektrikli sorunuydu. Kablolardan biri çıkmıştı."

"Şimdi her konuda daha ihtiyatlıyız. Geçen yıl bizim için çok hoş olmayan sürprizler vardı ve şimdi birlikte çalıştığımız her şeyi kontrol ederken dikkatli davranıyoruz."

"Umarım geçen yılki problemleri çözmüşüzdür. Testlerin sonunda aracın olması gerektiği gibi davranıp davranmadığından emin olacağız. Geçen yıl lastiklerle ilgili hiçbir sorun yaşamadık. Daha doğrusu bu konuda takımların geri kalanından daha fazla sorun yaşamadık. Sorun aerodinamik verimlilikle ilgiliydi. Araç yere basma gücünden yoksun olduğu için kaymıştı. Ama şimdi bu bakımdan, her şey çok daha iyi."

"Yine de nerede olduğumuzu bilmiyorum. Henüz mühendislerle konuşmadım. Bana öyle geliyor ki Mercedes yine önde, ama bu benim kişisel görüşüm, verilere bakmadım bile."

"Orta gruba gelirsek, o konuda da bir şey söylemesi zor. Sonuçların yakın olacağı kesin. Tüm araçlar benzer tasarımlara sahip, bu yüzden ilginç olacak."

Bu hafta kendisini neyin şaşırttığı sorusuna Grosjean, "Mercedes direksiyonu. Muhtemelen sadece beni değil, herkesi şaşırttı. Bu çok akıllıca bir karar, harika bir fikir. Yine sınırsız bütçesi olan büyük bir takımın böyle bir şeyi düşünmesi, küçük bir takımla aralarında farkı açıkça gösteriyor." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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