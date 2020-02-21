İstatistikler: Hangi pilot ve takım daha çok tur attı?

2020 Barcelona testleri çarşamba günü başladı ve pilotlarda en çok tur atan isim 273 turla Lewis Hamilton oldu. Bu da Hamilton'ın her gün 91 turluk bir ortalama yakaladığı anlamına geliyor.

Diğer tarafta Alfa Romeo'nun yedek pilotu Robert Kubica 59 tur attı ancak düzenli pilotlara bakıldığında en az tur atan pilot 110 turla Kevin Magnussen oldu. Bu da günlük 36 tura denk geliyor.

Pilotların attıkları tur sayıları:

Pilot Takım Motor Tur Lewis Hamilton Mercedes 273 Max Verstappen Honda 254 Carlos Sainz Renault 237 Antonio Giovinazzi Ferrari 231 Valtteri Bottas Mercedes 221 Alexander Albon Honda 217 Pierre Gasly Honda 206 Romain Grosjean Ferrari 206 Sergio Perez Mercedes 203 Esteban Ocon Renault 190 George Russell Mercedes 189 Lando Norris Renault 186 Charles Leclerc Ferrari 181 Daniel Ricciardo Renault 178 Daniil Kvyat Honda 178 Sebastian Vettel Ferrari 173 Lance Stroll Mercedes 168 Nicholas Latifi Mercedes 135 Kimi Raikkonen Ferrari 134 Kevin Magnussen Ferrari 110 Robert Kubica Ferrari 59

Takımlarda da zirve Mercedes'in oldu. İngiliz ekip 3 günde 494 tur atmayı başardı. Red Bull 471 turla ikinci oldu ve son yıllara kıyasla önemli bir ilerleme kaydetmiş oldu. En az tur atan takım ise 317 turla Haas olurken, Ferrari attığı 354 turla Red Bull ile Mercedes'in ciddi şekilde gerisinde kaldı. Takımların attıkları toplam tur sayıları: Takım Motor Tur Mercedes 494 Honda 471 Ferrari 424 Renault 423 Honda 384 Renault 380 Mercedes 371 Ferrari 354 Mercedes 324 Ferrari 316

Derecelerde ise C5 lastikler turlayan Valtteri Bottas zirvede yer alırken, Lewis Hamilton ikinci en hızlı dereceyi yaptı.

En hızlı turlar:

Pilot Takım Gün Derece Lastik Valtteri Bottas 3 1.15.732 Lewis Hamilton 3 1.16.516 Kimi Raikkonen 2 1.17.091 Esteban Ocon 3 1.17.102 Lance Stroll 3 1.17.338 Sergio Perez 2 1.17.347 Daniil Kvyat 3 1.17.427 Antonio Giovinazzi 3 1.17.469 Max Verstappen 1 1.17.516 Daniel Ricciardo 3 1.17.574 Pierre Gasly 3 1.17.783 Carlos Sainz Jr. 1 1.17.842 Alexander Albon 2 1.17.912 Sebastian Vettel 2 1.18.154 George Russell 1 1.18.168 Charles Leclerc 1 1.18.289 Romain Grosjean 3 1.18.380 Nicholas Latifi 1 1.18.382 Robert Kubica 1 1.18.386 Lando Norris 3 1.18.454 Kevin Magnussen 1 1.18.466 Eğer gün gün atılan turlara bakmak isterseniz aşağıdaki tabloları inceleyebilirsiniz. Eğer gün gün atılan turlara bakmak isterseniz aşağıdaki tabloları inceleyebilirsiniz.

Takımların tamamladığı mesafe: