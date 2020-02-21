İstatistikler: Hangi pilot ve takım daha çok tur attı?
Motorsport.com olarak, 2020 Barcelona testlerinin ilk üç gününde atılan tur sayılarını sizler için derledik.
2020 Barcelona testleri çarşamba günü başladı ve pilotlarda en çok tur atan isim 273 turla Lewis Hamilton oldu. Bu da Hamilton'ın her gün 91 turluk bir ortalama yakaladığı anlamına geliyor.
Diğer tarafta Alfa Romeo'nun yedek pilotu Robert Kubica 59 tur attı ancak düzenli pilotlara bakıldığında en az tur atan pilot 110 turla Kevin Magnussen oldu. Bu da günlük 36 tura denk geliyor.
Pilotların attıkları tur sayıları:
|Pilot
|Takım
|Motor
|Tur
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|273
|Max Verstappen
|Honda
|254
|Carlos Sainz
|Renault
|237
|Antonio Giovinazzi
|Ferrari
|231
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|221
|Alexander Albon
|Honda
|217
|Pierre Gasly
|Honda
|206
|Romain Grosjean
|Ferrari
|206
|Sergio Perez
|Mercedes
|203
|Esteban Ocon
|Renault
|190
|George Russell
|Mercedes
|189
|Lando Norris
|Renault
|186
|Charles Leclerc
|Ferrari
|181
|Daniel Ricciardo
|Renault
|178
|Daniil Kvyat
|Honda
|178
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|173
|Lance Stroll
|Mercedes
|168
|Nicholas Latifi
|Mercedes
|135
|Kimi Raikkonen
|Ferrari
|134
|Kevin Magnussen
|Ferrari
|110
|Robert Kubica
|Ferrari
|59
Takımlarda da zirve Mercedes'in oldu. İngiliz ekip 3 günde 494 tur atmayı başardı. Red Bull 471 turla ikinci oldu ve son yıllara kıyasla önemli bir ilerleme kaydetmiş oldu.
En az tur atan takım ise 317 turla Haas olurken, Ferrari attığı 354 turla Red Bull ile Mercedes'in ciddi şekilde gerisinde kaldı.
Takımların attıkları toplam tur sayıları:
|Takım
|Motor
|Tur
|Mercedes
|494
|Honda
|471
|Ferrari
|424
|Renault
|423
|Honda
|384
|Renault
|380
|Mercedes
|371
|Ferrari
|354
|Mercedes
|324
|Ferrari
|316
Derecelerde ise C5 lastikler turlayan Valtteri Bottas zirvede yer alırken, Lewis Hamilton ikinci en hızlı dereceyi yaptı.
En hızlı turlar:
|Pilot
|Takım
|Gün
|Derece
|Lastik
|Valtteri Bottas
|3
|1.15.732
|Lewis Hamilton
|3
|1.16.516
|Kimi Raikkonen
|2
|1.17.091
|Esteban Ocon
|3
|1.17.102
|Lance Stroll
|3
|1.17.338
|Sergio Perez
|2
|1.17.347
|Daniil Kvyat
|3
|1.17.427
|Antonio Giovinazzi
|3
|1.17.469
|Max Verstappen
|1
|1.17.516
|Daniel Ricciardo
|3
|1.17.574
|Pierre Gasly
|3
|1.17.783
|Carlos Sainz Jr.
|1
|1.17.842
|Alexander Albon
|2
|1.17.912
|Sebastian Vettel
|2
|1.18.154
|George Russell
|1
|1.18.168
|Charles Leclerc
|1
|1.18.289
|Romain Grosjean
|3
|1.18.380
|Nicholas Latifi
|1
|1.18.382
|Robert Kubica
|1
|1.18.386
|Lando Norris
|3
|1.18.454
|Kevin Magnussen
|1
|1.18.466
Takımların tamamladığı mesafe:
|Takım
|1. Gün
|2. Gün
|3. Gün
|Toplam
|
Tamamlanan yarış mesafesi
(1 GP = 66 tur)
|Mercedes
|173
|183
|138
|494
|7,48
|Red Bull
|168
|134
|169
|471
|7,14
|Alfa Romeo
|138
|134
|152
|424
|6,42
|McLaren
|161
|137
|125
|423
|6,41
|AlphaTauri
|116
|147
|121
|384
|5,82
|Renault
|118
|93
|169
|380
|5,76
|Racing Point
|108
|145
|116
|369
|5,59
|Ferrari
|132
|122
|100
|354
|5,36
|Williams
|136
|116
|72
|324
|4,91
|Haas
|104
|158
|52
|314
|4,76
Motor üreticilerinin tamamladığı mesafe:
|Üretici
|1. Gün
|2. Gün
|3. Gün
|Toplam
|
Tamamlanan yarış mesafesi
(1 GP = 66 tur)
|Mercedes
|417
|444
|326
|1187
|17,98
|Ferrari
|374
|414
|304
|1092
|16,55
|Honda
|284
|281
|290
|855
|12,95
|Renault
|279
|230
|294
|803
|12,17
Önceki haber
Grosjean: "Haas VF-20 dayanıklı ve iyi bir araç"
Sonraki haber
Mercedes, "dayanıklı" ve "hızlı" W11'den memnun kaldı
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Barcelona Şubat testi I
|Editör
|Mark Bremer
İstatistikler: Hangi pilot ve takım daha çok tur attı?
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
18:00
12:00
|
|FP2
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
22:00
16:00
|
|FP3
|
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
|
20:00
14:00
|
|Sıralama
|
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
|
23:00
17:00
|
|Yarış
|
Cmt 14 Mar
Paz 15 Mar
|
22:10
16:10
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
12 MarBiletler
|
19 MarBiletler
|
2 NisBiletler
|
30 NisBiletler
|
7 MayBiletler
|
21 MayBiletler