İstatistikler: Hangi pilot ve takım daha çok tur attı?

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
89 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
145 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
159 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
187 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
194 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
208 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
215 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
229 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
243 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
250 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
264 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
278 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Barcelona Şubat testi I / Sonuçlar

İstatistikler: Hangi pilot ve takım daha çok tur attı?

paylaşım
yorumlar
İstatistikler: Hangi pilot ve takım daha çok tur attı?
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
21 Şub 2020 19:26

Motorsport.com olarak, 2020 Barcelona testlerinin ilk üç gününde atılan tur sayılarını sizler için derledik.

2020 Barcelona testleri çarşamba günü başladı ve pilotlarda en çok tur atan isim 273 turla Lewis Hamilton oldu. Bu da Hamilton'ın her gün 91 turluk bir ortalama yakaladığı anlamına geliyor.

Diğer tarafta Alfa Romeo'nun yedek pilotu Robert Kubica 59 tur attı ancak düzenli pilotlara bakıldığında en az tur atan pilot 110 turla Kevin Magnussen oldu. Bu da günlük 36 tura denk geliyor.

Pilotların attıkları tur sayıları:

Pilot Takım Motor Tur
Lewis Hamilton Mercedes 273
Max Verstappen Honda 254
Carlos Sainz Renault 237
Antonio Giovinazzi Ferrari 231
Valtteri Bottas Mercedes 221
Alexander Albon Honda 217
Pierre Gasly Honda 206
Romain Grosjean Ferrari 206
Sergio Perez Mercedes 203
Esteban Ocon Renault 190
George Russell Mercedes 189
Lando Norris Renault 186
Charles Leclerc Ferrari 181
Daniel Ricciardo Renault 178
Daniil Kvyat Honda 178
Sebastian Vettel Ferrari 173
Lance Stroll Mercedes 168
Nicholas Latifi Mercedes 135
Kimi Raikkonen Ferrari 134
Kevin Magnussen Ferrari 110
Robert Kubica Ferrari 59

Takımlarda da zirve Mercedes'in oldu. İngiliz ekip 3 günde 494 tur atmayı başardı. Red Bull 471 turla ikinci oldu ve son yıllara kıyasla önemli bir ilerleme kaydetmiş oldu.

En az tur atan takım ise 317 turla Haas olurken, Ferrari attığı 354 turla Red Bull ile Mercedes'in ciddi şekilde gerisinde kaldı.

Takımların attıkları toplam tur sayıları:

Takım Motor Tur
Mercedes 494
Honda 471
Ferrari 424
Renault 423
Honda 384
Renault 380
Mercedes 371
Ferrari 354
Mercedes 324
Ferrari 316

Derecelerde ise C5 lastikler turlayan Valtteri Bottas zirvede yer alırken, Lewis Hamilton ikinci en hızlı dereceyi yaptı.

En hızlı turlar:

Pilot Takım Gün Derece Lastik
Valtteri Bottas 3 1.15.732
Lewis Hamilton 3 1.16.516
Kimi Raikkonen 2 1.17.091
Esteban Ocon 3 1.17.102
Lance Stroll 3 1.17.338
Sergio Perez 2 1.17.347
Daniil Kvyat 3 1.17.427
Antonio Giovinazzi 3 1.17.469
Max Verstappen 1 1.17.516
Daniel Ricciardo  3 1.17.574
Pierre Gasly  3 1.17.783
Carlos Sainz Jr.  1 1.17.842
Alexander Albon 2 1.17.912
Sebastian Vettel  2 1.18.154
George Russell 1 1.18.168
Charles Leclerc  1 1.18.289
Romain Grosjean 3 1.18.380  
Nicholas Latifi  1 1.18.382
Robert Kubica 1 1.18.386
Lando Norris 3 1.18.454
Kevin Magnussen 1 1.18.466
Eğer gün gün atılan turlara bakmak isterseniz aşağıdaki tabloları inceleyebilirsiniz.

Takımların tamamladığı mesafe:

Takım 1. Gün 2. Gün 3. Gün Toplam

Tamamlanan yarış mesafesi

(1 GP = 66 tur)
Mercedes 173 183 138 494 7,48
Red Bull 168 134 169 471 7,14
Alfa Romeo 138 134 152 424 6,42
McLaren 161 137 125 423 6,41
AlphaTauri 116 147 121 384 5,82
Renault 118 93 169 380 5,76
Racing Point 108 145 116 369 5,59
Ferrari 132 122 100 354 5,36
Williams 136 116 72 324 4,91
Haas 104 158 52 314 4,76

Motor üreticilerinin tamamladığı mesafe:

Üretici 1. Gün 2. Gün 3. Gün Toplam

  

Tamamlanan yarış mesafesi

(1 GP = 66 tur)
Mercedes 417 444 326 1187   17,98
Ferrari 374 414 304 1092   16,55
Honda 284 281 290 855   12,95
Renault 279 230 294 803   12,17
Sonraki haber
Grosjean: "Haas VF-20 dayanıklı ve iyi bir araç"

Önceki haber

Grosjean: "Haas VF-20 dayanıklı ve iyi bir araç"

Sonraki haber

Mercedes, "dayanıklı" ve "hızlı" W11'den memnun kaldı

Mercedes, "dayanıklı" ve "hızlı" W11'den memnun kaldı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Barcelona Şubat testi I
Editör Mark Bremer

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
20 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
18:00
12:00
FP2
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
22:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
20:00
14:00
Sıralama
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
17:00
Yarış
Cmt 14 Mar
Paz 15 Mar
22:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto kabul etti: "Ferrari, Mercedes ve Red Bull kadar hızlı değil!"

2
Formula 1

2020 Barcelona testi 3. gün: Bottas lider, Mercedes 1-2!

3s
3
Formula 1

İstatistikler: Hangi pilot ve takım daha çok tur attı?

36dk
4
Formula 1

Ferrari, DAS konusunda FIA'nın açıklamasını isteyecek

5
Formula 1

Bottas: DAS'ı kopyalamak zor olacak

Son Videolar

Mercedes'in DAS sistemi yasal mı? 06:09
Formula 1
43dk

Mercedes'in DAS sistemi yasal mı?

F1 2020 Barcelona testleri 3. gün özeti 04:19
Formula 1
55dk

F1 2020 Barcelona testleri 3. gün özeti

Mercedes'in direksiyon sistemi - F1 Testleri 2. Gün Özeti 07:03
Formula 1
2s

Mercedes'in direksiyon sistemi - F1 Testleri 2. Gün Özeti

F1 2020 Barcelona testleri 2. gün özeti 04:17
Formula 1

F1 2020 Barcelona testleri 2. gün özeti

2020 F1 Barcelona testleri 1. gün özeti 04:19
Formula 1

2020 F1 Barcelona testleri 1. gün özeti

Son Haberler

Mercedes, "dayanıklı" ve "hızlı" W11'den memnun kaldı
F1

Mercedes, "dayanıklı" ve "hızlı" W11'den memnun kaldı

İstatistikler: Hangi pilot ve takım daha çok tur attı?
F1

İstatistikler: Hangi pilot ve takım daha çok tur attı?

Grosjean: "Haas VF-20 dayanıklı ve iyi bir araç"
F1

Grosjean: "Haas VF-20 dayanıklı ve iyi bir araç"

Verstappen: "Tam gaz çalışmamız gerekiyor"
F1

Verstappen: "Tam gaz çalışmamız gerekiyor"

F1 tarihinde bugün: 21 Şubat
F1

F1 tarihinde bugün: 21 Şubat

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.