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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Tam gaz çalışmamız gerekiyor"

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Verstappen: "Tam gaz çalışmamız gerekiyor"
Ekleyen:
, Editör
21 Şub 2020 18:15

Red Bull pilotu Max Verstappen çalışmaya devam etmeleri gerektiğini çünkü diğer takımların elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

İlk test haftası sona erdi ve Max Verstappen, Cuma öğleden sonra, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Aston Martin Red Bull Racing sürücüsü, “Başarılı olmak için aracı tamamen anlamalısınız, bu yüzden mümkün olduğunca sürmeniz gerekiyor. Şimdiye kadar yaptığımız şeylerden memnunuz. ”

"Her şey başarılı şekilde çalıştı ve tam da istediğimiz buydu. Araç istikrarlı hissettiriyor ve şu anda ihtiyacımız olan şey bu. Araba iyi hissettiriyor. Simülatörde de sürdüm ve sürpriz yoktu."

"Bir programımız var ve her sürüşten sonra neyin işe yarayıp neyin değişmesi gerektiğine dair görüşlerimi söylüyorum. Her takım kendi programını tamamlıyor ve biz de kendi işimizi yapıyoruz. Mümkün olan en iyi pakete sahip olmak için kendimize odaklanıyoruz. ”

“Yıl boyunca tüm alanlarda gelişmeye çalışıyoruz. Bu hafta aracı geliştirmeye devam ettiğimiz için en iyi ayarları bulmaya çalışmadık. Sonuçta dayanıklılığı test etmek de önemli."

"Melbourne'de, cumartesi günü üçüncü bölümde nerede olduğumuzu göreceğiz. ”

"Geçen yıl güç üniteleri son derece büyük güncellemeler içerdiği için sadece performansı arttırdıysa değiştirdik. Bu yıl tüm sezonu herhangi bir ceza almadan geçmek istiyoruz. Barcelona'da henüz maksimum motor modunda sürüş yapmadık."

"Honda güç ünitesi şu ana kadar sorunsuz çalışıyor ve iyi görünüyor. Honda tam kapasite çalışıyor."

"Her zaman ileri gitmek istiyoruz ve bu yıl iyi bir ilerleme kaydettik. Honda'nın ortaya koyduğu hedefler her zaman gerçekleşti. Bunu yapmaya devam edeceklerine olan inancım tam. Doğru yönde gidiyoruz."

"Tabii ki rakiplerimiz de çok çalışıyor, bu yüzden daha çok çalışmak zorundayız. ”

“Amaç galibiyet için yarışmak. Aracı geliştirmeye devam etmeliyiz ve tam gaz gitmeliyiz çünkü rakiplerimiz durmuyorlar."

"Yapacak çok iş var, asla yeterince iyi değil, her zaman daha hızlı gidebiliriz.” dedi.

Araçların hızlanmasıyla ilgili ise, “Ayrıca araçlar sürekli hızlanıyor. Dünya rekorlarını kırmak çok güzel, ama heyecan verici yarışları tercih ederim. Bu araçları sürmek harika, çünkü çok hızlılar. Fakat başka bir aracın arkasına gelirseniz çok fazla yere basma gücü kaybedersiniz.

"Araçlar her yıl daha hızlı hale geliyor, bu yüzden etki daha da kötüleşiyor. 2021 araçlarının sürmenin daha az eğlenceli olacağını düşünüyorum, ancak umarım yarışlar gelişir." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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