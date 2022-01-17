Grosjean: "F1 finalini izlerken kalbim yerinden fırlayacak gibiydi!"

Bir IndyCar basın etkinliğinde konuşan #28 Andretti Autosport Honda sürücüsü, Abu Dhabi'deki final yarışında yaşananlar hakkında neler düşündüğünü anlattı.

Grosjean, "Hoşuma gitti! Gerçekten heyecan vericiydi, kalbim çılgınca atıyordu. Bence son turda dünya şampiyonluğu için mücadele eden iki araca sahip olmak şaşırtıcıydı."

“Dünya şampiyonun son turda belirlendiğini düşünmek yanlış. 22 Grand Prix yapıldı ve tüm sezona bakarsanız, Max'in Bakü'de lastik patlattığını görebilirsiniz, Valtteri Bottas Macaristan'da Verstappen'e çarptı, Silverstone yarışında olaylar vardı. Hata olmaksızın Verstappen'in kaç puan kaybettiğine bakarsak, şampiyonluğu daha çok hak eden taraf oydu."

"Abu Dhabi yarışında şampiyonluğu daha çok hak eden taraf Lewis'ti. Son turda şanssızdı. Fakat bir motor sporları taraftarı olarak bakarsam, son tur hoşuma gitti ve izlemek çok heyecan vericiydi." dedi.

Grosjean, Hamilton ve Verstappen arasındaki araçların turlarını geri almasına izin veren ve bitime bir tur kala yarışı tekrar başlatan yarış direktörü Michael Masi'ye de destek verdi.

2020'nin sonunda IndyCar'a geçen Grosjean, "Buna farklı açılardan bakabilirsiniz. Bu araçların turlarını geri almalarına izin vermemek ve önce Lewis, sonra dört araç ve arkalarında Max'le son tura başlamak şampiyonluk savaşı için oldukça garip olurdu."

"Öte yandan, Lewis için kesinlikle harika bir karar değildi ama bir taraftar olarak olarak, bir TV izleyicisi olarak, Michael Masi'nin spor için doğru kararı verdiğini düşünüyorum. Bence şampiyonluk savaşını güvenlik aracının arkasında bitirmesi güzel olmazdı. Yarışı birinci ve ikinci sıra arasındaki bu araçlarla bitirmek iyi olmazdı."

"Şahsen Max'ten ziyade Lewis'in tarafındaydım, bu yüzden Lewis'in sezonun son bölümünde kaybettiğini düşündüm. Fakat Max inanılmaz iş çıkardı. Bu iki ismin birlikte mücadele etmesi harikaydı." dedi.

Mercedes-AMG Petronas F1 takımının patronu ve CEO'su Toto Wolff, Grosjean'ın Mercedes F1 aracını test edeceğine dair güvence vermişti. Fakat COVID-19 kısıtlamaları ve programdaki zorluklar nedeniyle bu test henüz gerçekleşmedi.

Ancak Grosjean bunun hâlâ mümkün olduğunu söyledi.

“Abu Dhabi'den sonra Toto'ya bir mesaj gönderdim… Birkaç hafta zaman verdim ve sonra Toto'ya bir mesaj daha gönderdim ve o 'Teşekkür ederim' diye başlayan bir cevap verdi. Mesajın son cümlesi, 'Seni bu yıl araca geçirmemiz gerekiyor' oldu."

“Yani evet, bu hâlâ kartlarımız arasında. Geçen yıl bunu kolaylaştırmayan birkaç şey vardı. Bu yıl Fransa Grand Prix'sine gidemeyeceğim çünkü aynı hafta sonu Iowa'da yarışacağız. Fakat kesinlikle Mercedes bunu yapmayı istiyor, ben de kaslarımın bir kısmını kaybettiğim için boynum muhtemelen ölecek olsa da yapmaya hevesliyim! Pato'ya [O'Ward] [F1 aracını sürmenin] nasıl olduğunu sorabilirsiniz."

"Evet, yine de yapmak istiyoruz ve olursa harika olur. Fakat asıl odak noktam artık Andretti ile yarışlar kazanmaya çalışmak.” dedi.