Raikkonen: "Abu Dhabi'nin son yarışım olduğunu 'kolaylıkla' söyleyebilirim"

2007 dünya şampiyonu Raikkonen, 2021 sezonunun sonunda, 20 yıldan fazla bir sürenin ve 349 rekor startın ardından F1 kariyerini sonlandırdı.

Raikkonen, emekliliğini duyurmasından kısa bir süre sonra, henüz başka yarış kategorilerini değerlendirmediğini, bunun yerin ailesiyle biraz zaman geçirmek ve motor sporlarından uzaklaşmak istediğini açıkladı.

Abu Dhabi'deki final yarışı öncesi Motorsport.com'a konuşan Raikkonen, bunun profesyonel olarak yarıştığı son yarış olabileceğini samimi bir şekilde dile getirdi.

Raikkonen, "Bu kolaylıkla son yarışım olabilir ama bir yandan da tamamen yanılıyor olabilirim."

"Bu yüzden herhangi bir plan yapmadım. Plan yapmak istemiyorum çünkü uzun zamandır ilk defa, iş programım hayatımı belirlemiyor."

"Bu yüzden bu zamanı iple çekiyorum. Büyük planlar yapmak istemiyorum." dedi.

Raikkonen, geleceğinde "herhangi bir şey olabileceğini" ve bu konuda kendisiyle iletişime geçenlerin olacağını söyledi. Ancak şu anda yarışa ara vermeye ihtiyacı olduğu konusunda netti.

Raikkonen, "Eminim insanlar güzel şeylerle gelecektir."

"Eğer mantıklı bir şeyle gelirlerse neden olmasın? Ancak önce ara vermeye ihtiyacım var." dedi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Alfa Romeo

Raikkonen, 2009 sonunda F1'den ayrıldıktan sonra, dünya ralli şampiyonası da dahil olmak üzere bir dizi etkinliğe katılmıştı. Hatta 2012 sezonunda F1'e dönmeden önce 2011'de iki NASCAR yarışına çıkmıştı.

Raikkonen, bunun önceki F1 ayrılıklarına kıyasla "tamamen farklı" bir durum olduğunu ve benzer yoğunlukta bir yarış programına bağlanamayacağını söyledi.

Raikkonen, "Bu kez hikaye tamamen farklı."

"Tabii ki o zaman ralliler yaptım ve şimdi kadar olmasa da çok yoğundum. Ralliler bile en az bir haftanı alıyor çünkü notlar alman ve bir sürü şey yapman gerekiyor."

"Daha sonra NASCAR yaptım ve Le Mans'ta test yaptım. Şimdi durum farklı."

"Evde vakit geçirmek güzel olacak ve çocuklar da bunu iple çekiyor. Eminim eşim de öyledir! Sürekli, 'Ben buradayım, şuradayım.' dememe ve bir hafta evde olup sonra yeniden gitmeme gerek kalmayacak."

"Heyecanla bekliyorum." dedi.