Grosjean: "Bahreyn'deki kazada Kvyat kör noktamdaydı"

Romain Grosjean, Bahreyn GP'de Daniil Kvyat ile temas yaşamasının ardından büyük bir süratle bariyerlere çarpışmıştı.

Tekrarlda Grosjean'ın sağ tarafındaki Kvyat'ın üzerine doğru giderek Rus pilota çarptığı ve ardından bariyerlere savrulduğu görülüyordu.

Grosjean, Motorsport-Total'e verdiği demeçte ilk turdaki büyük kazayı şöyle anlattı: "İlk virajdan iyi şekilde çıktım, ikinci virajda sağ tarafımda kimse yoktu. Üçüncü virajdan çok iyi bir momentumla ayrıldım."

Ancak o noktada Kimi Raikkonen pist dışından piste geri döndü ve bu da Grosjean'ın sağa doğru gitmesinin bir başka sebebi gibi görünüyordu.

"Bu beni biraz sağa doğru gitmeye itti. Aynaya baktım ve o an kimse yoktu."

"Bu momentumu korumak istedim ve evet, oldukça agresif şekilde hareket ettim. Çok sert şekilde sağa gittiğim konusunda hemfikirim."

"Ama araç üstü görüntülerine baktım ve Daniil ikinci virajdan itibaren neredeyse kör noktamdaydı."

"Aynalar Formula 1'deki en harika şeyler değil ve gece yarışlarında görüş daha da zorlaşıyor."

"Tüm bu unsurları göz önüne aldığımızda, orada çılgınca bir şey yapmadım."

Grosjean, geçmişte karıştığı kazalar nedeniyle yoğun eleştiriler alsa da, 2020'de hemen hemen temiz bir yıl geçirdiğini düşünüyor.

"Evet, geçmişte bazı büyük kazalara karıştım. Ama önceki yıla bakarsanız, sadece iki kez spin attım ve kimseye dokunmadım."

Mark Webber, özellikle 2012'de karıştığı kazalardan ötürü Romain Grosjean'a "ilk tur kaçığı" lakabını vermişti.

Grosjean, "Bu bana Mark Webber tarafından verilen bir şey. İlk turda çok fazla kaza yaptığımı sanmıyorum. Belki birkaç kırık ön kanat olmuş olabilir." dedi.

Karıştığı ilk tur kazaları arasında 2012 Belçika ve Japonya'yı hatırlayan Grosjean, "Muhtemelen 2017 Rusya, 2018 Barcelona vardı. Bunlar ilk turlarda yaptığım bariz kazalardı. Ama çok fazla yok." dedi.