Jones: "Avustralya GP'nin gerçekleşmesi için mucize gerekiyor"

Avustralya şu anda koronavirüs karşısında sınırlarını kapatmış durumda ve ülkeye gelenlerin 14 gün boyunca kendilerini karantina altında tutmaları gerekiyor.

Bu, Avustralya'ya gelen her kişinin kendilerini bir otel odasında 14 gün boyunda tecrit etmek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Böyle bir şeyin maliyeti çok fazla olacağı gibi, Formula 1'in programına uymuyor.

Motorsport.com bundan ötürü Avustralya GP'nin yapılma ihtimalinin çok düşük olduğunu ve ay sonuna kadar resmi erteleme haberinin geleceğini öğrendi.

1980 F1 dünya şampiyonu Alan Jones, Foxsports'a yaptığı açıklamada, yarışın gerçekleşmesi için bir "mucize" gerektiğini belirtti.

Jones, “Avustralya'nın sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapması beni her zaman mutlu etti."

"Yeni araçları ve yeni sürücüleri yeni takımlarında yarışırken gören her zaman ilk biz olduk. İlk yarışı yapma imkanı olduğu için çok şanslıydık."

"Ama diğer yandan dünyanın öbür tarafına uçup 2 hafta boyunca karantina altında kalmak istememelerini de anlıyorum. Bu, büyük bir fedakarlık."

"Lojistik anlamda tüm araçları, insanları, ekipmanları dünyanın bir ucundan diğerine taşımak ürkütücü bir iştir, ki bunu çok iyi yapıyorlar. Ama eğer herkes burada fazladan iki hafta geçirmek zorunda kalırsa, bunu yapmak sezonun devamını tehlikeye atar."

"Umarım önümüzdeki iki hafta içinde bazı inanılmaz mucizeler olur ve bir uzlaşma yolu bulabiliriz. Aksi takdirde Grand Prix'nin gerçekleşeceğini düşünmüyorum" dedi.

Victoria Hükümeti'nin bir sözcüsü, halkın sağlığının Melbourne yarışının yapılmasından öncelikli olduğunu söyledi.

Sözcü, "Avustralya Grand Prix Corporation, Hükümet ve Formula 1 yönetimi arasında 2021 Formula 1 takvimi hakkında yapılan görüşmeler devam ediyor."

"Hükümet önemli etkinliklerle ilgili programımızı korurken halk sağlığıyla ilgili hususlara da öncelik vermeye devam edecek." dedi.