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Formula 1 / Son dakika

2020 sezonunda en iyi grid ortalamasını Hamilton yakaladı

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2020 sezonunda en iyi grid ortalamasını Hamilton yakaladı
Ekleyen:
, Editör

Mercedes F1 pilotu Lewis Hamilton, 1,69 ile 2020 yılında en iyi grid ortalamasını yakalayan pilot oldu.

Mercedes, 2020 yılında yapılan 17 yarışın 15'ine pole pozisyonundan başladı ve bu 15 pole'den 10'unda Lewis Hamilton'ın imzası vardı.

İngiliz pilotun en kötü grid pozisyonu Türkiye GP'de elde ettiği altıncılıktı ve bunun dışında sadece grid cezası aldığı Avusturya GP'ye beşinci başladı.

Abu Dhabi'de de üçüncü olan Hamilton, sonuç olarak 1,69'luk bir grid ortalaması yakalayarak 2020'nin en iyi grid ortalamasına sahip pilot oldu.

Valtteri Bottas, 2020'de toplam beş pole pozisyonu aldı ve toplamda 2,29'luk bir grid ortalaması yakalayarak üçüncü oldu.

Bu yıl zaman zaman iki Mercedes'in arasına giren ve Abu Dhabi'de bu yılki tek pole pozisyonunu alan Max Verstappen , 3,12 ile üçüncü sırada yer aldı.

Geçen sezonun yıldız ismi Sergio Perez, 7,07'lik ortalamasıyla dördüncü sırada yer aldı.

Alex Albon, takım arkadaşının oldukça gerisinde kaldığı yılda 7,18'lik bir grid ortalamasına sahipti.

Sadece birkaç yarışa katılan Jack Aitken ve Pietro Fittipaldi bir kenara bırakıldığında, gridin en kötü grid ortalamasına sahip pilotu 18,88 ile Nicholas Latifi oldu.

Romain Grosjean 17, Kevin Magnussen ile Romain Grosjean 16,88, Kimi Raikkonen 16,66 ve George Russell 14,76'lık bir ortalama yakaladı.

Sebastian Vettel ise 12,24'lük bir ortalamaya sahip oldu.

Not: Q1'de zaman turu kaydetmeyen pilotların pozisyonu, grid ortalamasına dahil edilmedi.

2020'nin ortalama grid pozisyonları:

1

 Lewis Hamilton (1.69)

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Valtteri Bottas (2.29)

 

 

3

 

 Max Verstappen (3.12)


 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

 Sergio Pérez (7.07)

 

 

5

Tayland Alexander Albon (7.18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

Avustralya Daniel Ricciardo (7.71)

 

 

7

 

 Lando Norris (8,24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 Carlos Sainz (8,29)

 

 

9

 

Monako Charles Leclerc (8,29)


 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 Lance Stroll (8.63)

 

 

11

 

 Esteban Ocon (9,94)



 


 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

 Pierre Gasly (10.12)


 

 

13

 

 Nico Hülkenberg (12.00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

 Daniil Kvyat (12.12)

 

15

 Sebastian Vettel (12.24)


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

 George Russell (14.76)

 

 

17

 

 Kimi Räikkönen (16,65)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

İtalya Antonio Giovinazzi (16,88)

 

 

19

 

 Kevin Magnussen (16,88)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

 Romain Grosjean (17.00)

 

 

21

 

 Jack Aitken (18.00)

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 Nicholas Latifi (18,88)

 

23

 

Brezilya Pietro Fittipaldi (19,50)

 

 

 

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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