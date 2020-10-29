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Formula 1 / Son dakika

Green: "F1 takımları, 2021'de yere basma gücünü telafi etmekte zorlanacak"

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Green: "F1 takımları, 2021'de yere basma gücünü telafi etmekte zorlanacak"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Racing Point teknik direktörü Andrew Green, Formula 1 takımlarının 2021 kurallarıyla düşürülen yere basma gücünü telafi etmekte zorlanacaklarını düşünüyor.

FIA, Pirelli'nin 2019'da hazırladığı lastikleri art arda 3. sezon sorunsuz bir şekilde kullanabilmesi için 2021 araçlarındaki yere basma gücü seviyesini % 10 civarında düşürecek değişiklikler yaptı.

Britanya GP'de yaşanan lastik sorunlarının ardından ise değişiklik paketine 3 küçük değişiklik daha eklendi.

Büyük ölçüde aracın arka tarafında ve tabanda yapılacak bu değişikliklerin etkisi Green'e göre daha büyük olacak ve aracın bütün konseptini etkileyecek.

Green'e göre F1 takımları, standart kış dönemi çalışması ile bu kaybı telafi edemeyecekler.

Son değişiklikler için Green, "Ne yazık ki, bu bizim için yine daha büyük bir değişiklik olacak."

"Başka bir büyük adım. İlki kadar büyük değil ancak yine de bu bize göre yanlış yönde bir adım."

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"Bu gelecek aylarda kendimizi gömeceğimiz bir çukur. Son adım böyle. Kuralların amacı yere basma gücünü azaltmak ve bu sene sonundan daha fazla yere basma gücüne sahip olmamak olacak."

"Öyle olacağından emimin. Bu seneki yere basma gücü seviyesine ulaşmamızın imkanı yok."

"Bu açıdan FIA, bu kuralların işe yaradığına dair kutucuğu işaretleyebilir. Bu tamam. Artık bu duruma göre aracı mümkün olduğu kadar geliştirmeye çalışmak bize bağlı olacak." dedi.

Green, aerodinami testi kısıtlamaları ve takımların 1 Ocak itibariyle 2022 paketlerine odaklanacak olmaları nedeniyle, gelecek sene 2022 yere basma gücünün telafisinin mümkün olmayacağına inanıyor.

 

Green, "Daha fazla zamanımız olsaydı ve 2022 için çalışmalar başlamayacak olsaydı, şu anki seviyemize ulaşabileceğimizden emin olurdum. Ancak aynı zamanda çok fazla başka şey yapmamız gerekecek."

"Ocak ayının başı itibariyle sadece 2022 aracını düşünmeye başlamayacağız, aynı zamanda aerodinamik test kısıtlamaları olacak. Yani aerodinamik gelişimde büyük azalma olacak. Bu bizi kötü etkileyecek."

"Yani tüm bunlar bir araya geldiğinde, şu anda bulunduğumuz yere gelebilmemiz için çok iyi iş çıkarmamız lazım." dedi.

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Editör Adam Cooper

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