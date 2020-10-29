Racing Point: "Vettel'in 'sevgiye' ihtiyacı var"

Dört kez dünya şampiyonu Vettel, Ferrari'nin Carlos Sainz'ı yernine getirmesi sonrasında 2021'de Aston Martin adını alacak olan takıma geçiş yapacak.

Vettel, Aston Martin'in sahibi Lawrence Stroll tarafından, hem teknik hem de pazarlama açısından takımın geleceğinde ana ilerleme noktası olarak görülüyor.

Alman pilot ise zorlu bir sezonu geride bırakmakta ve takım arkadaşı Charles Leclerc'in, sıralamalarda ve yarışlarda düzenli olarak gerisinde kalıyor. Vettel, ilk 11 yarışta sadece 17 puan toplarken, Leclerc ise 63 puan toplamış durumda.

Vettel'in, SF1000'den Leclerc kadar verim alamadık net bir şekilde ortada olsa da Green, Racing Point'in gelecek sene, Alman pilotun sürüş stiline uygun olan bir araç tasarlayabileceğine inandığını söyledi.

Green açıklamasında şunları söyledi: "Ferrari'de sorun yaratan şeylerin neler olduğunu bilmiyorum, böyle bir bilgiye sahip değiliz."

"Ancak Seb'i en iyi noktaya getirebileceğimizden eminim. Bence O'nun biraz sevgiye ihtiyacı var, ki bu da şu anda sahip olduğu bir şey olmayabilir. O, dört kez dünya şampiyonu olan bir pilot, aracı nasıl kullandığını unutamazsınız."

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, spins Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ve bence O, bu kapasiteye sahip, bizde olan doğru parçalarla ve insanlarla beraber ona, tekrardan sürebileceği ve içerisinde kendisini rahat hissedebileceği bir araç verebiliriz, onu doğru yere getirebiliriz."

"O'nun aklını doğru yere getirebiliriz, sonrasında da her şey geri gelecektir, ben eminim ki O'nu istediği yere getirebiliriz. Bunu ben de dört gözle bekliyorum, çok heyecanlı bir şey olacak. Gelecek sene O'nun fabrikaya girmesini sabırsızlıkla bekliyorum."

Green, Nico Hulkenberg'in, Ağustos'ta iki Silverstone yarışına yedek sürücü olarak katılmasının, RP20'nin gelişim yolunda önemli bir katkısının olduğunu ve takımın, Vettel'in sağlayabileceği geri bildirime açık ve ihtiyacı olduğunu söyledi.