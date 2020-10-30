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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Hamilton’la tek yıllık anlaşma yapmak istemiyor

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Mercedes, Hamilton’la tek yıllık anlaşma yapmak istemiyor
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Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton’la tek yıllık bir anlaşmaya yol açacak görüşmelere girmek istemiyor.

Wolff’un kendisinin de bu sezon sözleşmesi bitiyor ve Mercedes’te takım patronu olarak kalması için herhangi bir anlaşma yapılmış değil.

Avusturyalı yönetici baskın Mercedes takımının hoşgörüsünü bitirmemekte ihtiyatlı davranarak ilişkilerinin çok iyiden iyiye düşmemesi için özen gösterdiğini söylerken görevinin ailesi üzerindeki etkisini de hesaba katmak zorunda olduğunu belirtti.

Mercedes kanadından söylenene göre Wolff kesinlikle bir görevle takımda kalacak. Fakat görevin tam karşılığı henüz belirlenmedi ve Wolff de Formula 1 yıl başı arasına girmeden önce bunun kesinleşmesini istiyor.

The Race’in yazısına göre Wolff, “Ola (Kallenius, Daimler CEO’su) ve ben bir çok kez birlikte çalışmaya karar verdiğimizi duyurduk.”

“Sözleşme görüşmeleri biraz daha karmaşık çünkü hissedarlık durumu da var, ama kötü bir yönde değil. Sadece her şeyi doğru yola koymak uzun bir süreç.”

“Her şeyi çözmek için senenin sonuna kadar zamanımız kaldığını biliyoruz. Hiç birimiz yıl başı arasına ne olacağını bilmeden girmek istemiyoruz.” dedi.

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Fakat Wolff yapılması gereken başka büyük bir sözleşmeden bahsederken görevinin Mercedes takımını yönetmeye devam etmek olabileceğinin ipucunu da verdi.

Diğer sözleşme ise Lewis Hamilton’un sözleşmesi. 6 kez dünya şampiyonu sözleşme yenilemediği takdirde 2020 sonunda takımsız kalıyor ama 2 taraf da sözleşmenin imzalanacağı kanaatinde.

Ve Mercedes de Hamilton’la gelecek sene aynı durumu yaşamamak için tek yıllık bir sözleşme yapmaktan kaçınıyor.

 

Wolff, “Yeni bir dünyadayız ve COVID gerçekten çevremizi ve iş yapma biçimimizi etkiledi.”

“Fakat her şeyin bu sene yapılması taraftarıyım. Gelecek senenin ortasına bu durumu sürükleyip tekrardan görüşmelere başlamak istemiyorum.”

“Hepimiz işimize odaklanmalıyız; Lewis sürmeye, ben takımı yönetmeye ve Ola (Kallenius, Daimler CEO’su) da büyük çarkı çevirmeye.” dedi.

BBC Radio 4’ün Today programında konuşan Wolff ekledi: “Bir gök taşı dünyaya çarparsa her şey olabilir, ama şu anda en hızlı arabada olmayı istememesi için hiç bir sebep yok ve biz de onu aracın içinde istiyoruz, yani mükemmel bir eşleşme.”

“İkimiz iyi bir takımız ama ben gidecek olsam da Brixworth ve Brackley’deki insanlar da çok iyi ve bensiz de çok iyi işler çıkarabileceğini düşünüyorum.”

“Ve kariyerine de devam etmesi gerek. Bunu birlikte yapabilirsek çok güzel olur.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton , Toto Wolff
Takımlar Mercedes
Editör Memet Kağan Bilgili

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