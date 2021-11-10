GPDA, Austin'deki yaralanmaların ardından sosis kerbleri inceliyor

W Series sürücüsü Abbie Eaton ve F4 sürücüsü Christian Weir, araçları sosis kerblerin üzerinden havalandıktan sonra omurga kırıkları yaşamıştı.

Onların kazaları, Amerika GP için 2. virajın çıkışındaki kerblerin kaldırılmasına yol açan birkaç kazadan biriydi.

Fakat F1 yarışında, Kimi Raikkonen'in dışarıdan gelerek kerblerin artık olmadığı yerden Fernando Alonso'yu geçmesiyle beraber tartışmalara yol açtı.

Pist sınırları düzenli bir tartışma konusu olmaya devam ederken GPDA direktörleri Vettel ve Russell, destek yarışlarında Austin ve diğer mekanlarda gerçekleşen kazaların, kerbler hakkında bir tartışmayı tetiklediğini söylüyor.

Motorsport.com tarafından Austin kazaları hakkında soru sorulduğunda Vettel, "Sanırım bu sosis kerbleri kaldırmamız gerekiyor çünkü iki gereksiz yaralanma oldu."

"Bunun yerine pist sınırları hakkında sonsuza kadar konuşmayı tercih ederim ve bundan bazen mutsuz, başka bir zaman da mutlu olabilirsin."

"Buna çözüm bulabileceğimizi düşünüyorum. Fakat asıl mesele, bu sosis kerbleri kaldırarak sırt yaralanmalarına bir çözüm bulmamız.” dedi.

Russell, GPDA'nın bu konuyu tartışmaya istekli olduğunu doğruladı.

Russell, Motorsport.com'a, "Bu F1 ve FIA'nın küresel olarak incelemesi gereken bir şey çünkü Formula Regional'da oldukça tehlikeli bir olay daha gördük, sanırım Monza'daydı."

"Yani bu, GPDA'nın iyileştirmeler yapmak için FIA ile birlikte gerçekten çok çalıştığı bir şey. Sürücülerin tam olarak yaralarının ne olduğunu bilmiyorum ama eğer biri sırtına zarar verdiyse, basit bir şey gibi kabul edilemez."

“Yani mükemmel bir dünyada yaşamak istiyoruz ama maalesef böyle bir şey yok. Kerbler, pist sınırlarını belirlemek ve sınırlandırmak için oraya konur ancak yaralanmalar pahasına oraya konulursa ve yaşamı etkileyecek potansiyel yaralanmalar varsa, bu kabul edilemez."

"Bu yüzden daha iyi bir çözüm olması gerekiyor, daha iyi bir uzlaşma değil, sadece tehlikeli olmayan bir çözüm gerekli.” dedi.

Geçen hafta sonu yapılan Grand Prix öncesinde Mexico City'deki 1. virajdaki kerbler kaldırıldı. Ancak FIA F1 yarış direktörü Michael Masi, her durumun ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Masi, "Emniyet departmanımız buna benzer her türlü olayı araştırıyor."

"Bu durum bazında değerlendirilmeli. Bu yüzden yılın geri kalanında nerede olduklarına göre tek tek bakacağız. 8. viraj, virajın hızı ve benzer şeyler nedeniyle çok basitti."

“1. ve 2. virajın şekline, çimlere ve diğer her şeye göz attıktan sonra, onları kaldırmakta kararlıydık ve Perşembe günü de olan buydu.

“Her zaman söylediğimiz gibi, her şeyi duruma göre değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Austin, bizim burada sahip olduğumuza kıyasla çok farklı tarzda, tamamen farklı iki canavar."

"Bu yüzden tek tek, nerede olduklarına, nasıl işlediklerine göre tüm senaryoya bakmamız gerekiyor.” dedi.