F1, Brezilya'dan itibaren kullanılacak yeni hibrit markasını tanıttı

F1, 2014 sezonunun başından beri V6 turbo hibrit güç üniteleriyle yarışıyor ve 70 yıllık tarihinin en hızlı araçlarını üreten seride kilit rol oynuyor.

Ancak hibrit güç üniteleri, çevreci kimlikleri ve teknolojik başarıları ile pek odak noktası olmadılar ve sesleri yüzünden F1'in eski patronların tarafından eleştiriye maruz kaldılar.

F1'in hibrit güç kullanımının altını çizme çabasının bir parçası olarak, bu hafta sonu Brezilya'dan itibaren yeni bir grafik ve marka yelpazesi kullanılacak.

Grafikler, F1'in TV grafiklerinin yanı sıra padok, konaklama birimleri ve pit yolunda da yer alacak ve serinin hibrit güce olan bağlılığını netleştirecek.

Marka, yeşil bir arka plana sahip ve F1 logosunun yanında "2014'ten beri hibrit tarafından destekleniyor" sloganı yer alıyor.

F1 Hybrid Logo Photo by: Liberty Media

F1 motorları, %52 termal verimliliğe ulaşarak dünyanın en verimli motorları ve seri, daha fazla sürdürülebilirlik yolunda ilerlemeye devam ediyor.

F1, 2022'den itibaren daha sürdürülebilir bir "E10" yakıt kullanacak ve 2025'te piyasaya sürülecek olan yeni nesil güç ünitelerinin %100'ünün, sürdürülebilir yakıtla çalıştırılmasını planlıyor.

Yakın tarihte, Motorsport Network tarafından F1 ve Nielsen Sports ile ortaklaşa yaptırılan Küresel Anket, taraftarların özellikle yeni yakıtlarda, sürdürülebilirlik konusuna ilgi duyduklarını gösterdi.

Ankete katılan taraftarların %55'i, F1'in tamamen sürdürülebilir yakıtların geliştirilmesinde bir dünya lideri olması gerektiğine inandıklarını söylerken, katılımcıların %67'si, F1'in 2025'te bunları tanıtma planı olduğunun zaten farkında olduklarını söyledi.

F1, 2030 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu elde etmeyi planlıyor ve karbon ayak izini dengeleyerek tüm yarışlarının 2025 yılına kadar sürdürülebilir etkinlikler olmasını istiyor.

Bazı bireysel takımlar da kendi çevre planlarını belirledi. Williams, 2030 yılına kadar iklim açısından pozitif olmayı planlarken, Williams, Mercedes ve Ferrari gibi bir dizi takım, FIA'nın kendi programından en yüksek dereceli, üç yıldızlı çevreci akreditasyonu elde etti.