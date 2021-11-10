Aston Martin, Fallows'un 2022 sezonunun başında görevde olmasını bekliyor

Haziran ayında, Red Bull'un aerodinami şefinin, Astıon Martin'de görev alacağı açıklanmıştı. Ancak mevcut takımı, 2023'e kadar sürecek olan kontratının "bitimine kadar ayrılmayacağını" açıklamıştı.

Ardından iki takım arasında görüşmeler yapıldı ve Szafnauer, Fallows'un gelecek yılın başlarında Silverstone takımında yer almasını umduğunu söyledi.

Aston, Fallows'un şampiyonluk adayı olma yolundaki önemli faktörlerden biri olduğunu açıkça belirtti.

Szafnauer, "İşe alımlarımız yavaşlamadı."

"Ancak çok kıdemli olmadıkları sürece herkesi duyurmuyoruz. Bu yıl 150'den fazla kişiyi işe aldık ve almaya devam edeceğiz."

"Dört yıl içinde bir dünya şampiyonluğu kazanmak istiyorsak, tıpkı en iyi takımlar gibi insan kaynakları, altyapı, fabrika ve rüzgar tüneli gerekiyor. Bunu yapmak için bu yoldayız.

"Evet, arka planda hâlâ Dan'in başlama zamanı ve tarihi konusunda görüşmeler yapıyoruz. Bu belirlendiğinde, herkese bildireceğiz.” dedi.

Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Aston Martin F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Fallows'un gelecek sezonun başında takımda olup olmayacağı sorulduğunda, "Amacımız onu en kısa sürede ve gelecek yılın ilk çeyreğinde başlatmak."

"Eğer gelecek sezonun başlangıcıysa, bu gelecek yılın ilk çeyreğinde olacaktır. Bu yüzden umarım, bu zaman diliminde onu başlatabileceğiz." dedi.

Szafnauer, daha önce Alfa Romeo ile çalışan yeni mühendislik direktörü Luca Furbatto'nun yakında çalışmaya başlayacağını doğruladı.

"Luca önümüzdeki haftalarda bizimle olacak. O duyurulmuştu. Fakat bilirsiniz, onların da herkes gibi, çalışmak ve diğer şeyleri tamamlamak için bir ihtar süreleri var. Yani haftalar içinde Luca bizimle çalışmakta özgür olacak."

Szafnauer ayrıca Amerika GP hafta sonunu takımla geçiren yeni Aston Martin Group CEO'su Martin Whitmarsh'ın rolü hakkında da bilgi verdi.

Szafnauer, "Hâlâ yeni iş ortamına uyum sağlamaya çalışıyor ve bizim kim olduğumuzu öğreniyor."

"Şu anda 600 kişiyiz. Son haftalarda lider ekibin tüm kıdemli üyelerini tanımak için, onlarla uzun toplantılar yaparak çok zaman harcadı. Bazılarını F1'de olduğu zamandan beri tanıyordu."

“Bence çoğumuzla pek bir iş ilişkisi yoktu, bu yüzden kim olduğumuzu öğrenmeye başlıyor"

"Bize yardım etmek için burada. Stratejik olarak, bir kampüs inşa etmek, insanları işe almak, belki de küçük bir ekibin ihtiyaç duymayacağı, ancak büyük bir ekibin ihtiyaç duyacağı süreçleri devreye sokmak dahil, yapmamız gereken çok şey var. O da büyük bir ekipten geliyor."

"McLaren'dayken, en büyük takımlardan birindeydi ve ben de Honda'dayken büyük bir takımdaydım. Ancak küçük bir ekipte yerinde olmayan şeyler var ve büyüdükçe bunları hızla yerine koymamız gerekiyor."

“Yani yapacak çok şey var. İlk yarışa geldiğinde, herkes eve gidene kadar bir akşamı burada geçirdi, tüm mühendisler ve mekaniklerle konuştu. Lastik mühendisleriyle, yarış mühendisleriyle, performans mühendisleriyle, tüm mekaniklerle ve bir numaralı çalışanlarla tanıştı. Yani öğrenme modunda." dedi.