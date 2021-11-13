Giovinazzi: "İkinci bölüm için sadece bir set lastiğimiz kalmıştı"

Son yarışlarda puan mücadelesi veren Alfa Romeo pilotları, Brezilya GP sıralama turlarında ilk ona girmekte zorlandılar.

Kimi Raikkonen, son kez sıralama turları için piste çıktığı Interlagos'ta, Antonio Giovinazzi'nin önünde 14. oldu.

Antonio Giovinazzi ise, ilk bölümde üç ayrı lastik kullanmasının ardından çok iyi bir tur çıkardı. Fakat ikinci bölümde tek lastik setine sahip olduğu için 15. sıradan öteye gidemedi.

Giovinazzi şöyle konuştu: "Bence hızımız hiç fena değildi. İlk bölümdeki turum gerçekten çok iyiydi."

"Maalesef o bölümde üç set lastik kullanmak zorunda kaldık ve ikinci bölüm için sadece bir yeni lastiğim kaldı. Kalan son setimle attığım ilk turda lastikleri kilitledim ve tur benim için bitmiş oldu."

"Yine de önümüzde, sprint sıralama yarışı var ve bu yüzden daha fazla sıra kazanıp, pazar günü için iyi bir konuma gelmeye çalışacağız. Her sprint sıralama hafta sonunda olduğu gibi elimizde çok fazla veri yok."

"Sadece bu sabah birkaç tur attık ve bu yüzden neler olacağını bilmek zor. Neyse ki havanın yarın ve pazar daha iyi olacağı tahmin ediliyor."

"İyi bir ilk tur geçmek önemli olacak. Sonrasında neler yapabileceğimizi göreceğiz.

Raikkonen ise sıralama turlarında 14. sıradan öteye gitmelerinin mümkün görünmediğine dikkat çekti.

"Aracımız, sıralama turları boyunca tutarlıydı fakat son bölüme kalabilecek hıza sahip değildi. Muhtemelen bugünkü seanstan çıkarabileceğimiz en iyi sonuç 14. sıra."

"Şartlar tutarsız olmadığı için sürüşe odaklanabildik. Artık sprint yarışına odaklanacağız ve birkaç sıra kazanmayı amaçlayacağız. Bunu yapabilirsek, pazar gün için işimizi kolaylaştırabiliriz."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images