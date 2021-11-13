Gasly, McLaren ve Ferrari pilotlarını arkasında tutmayı umuyor

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, cuma günkü sıralama turlarındaki bu yılki en iyi performanslarından birisini sergilemiş ve beşinci olmuştu.

Sadece iki Mercedes ve iki Ferrari'yi geçen Gasly, şöyle dedi: "Son derece mutlu olduğumu söyleyebilirim çünkü ilk seans gerçekten çok zordu."

"Kendimi iyi hissetmiyordum ve çok fazla hata yapıyordum. Sıralama turlarının başlangıcı da benzerdi. Sadece sürüşüme odaklanıp, sorunu çözmeye çalıştım. Muhtemelen en iyi turlarımdan birini attım fakat kolay değildi. Tam olarak istediğin denge yoktu. Yine de her şeyi bir araya getirmeyi başardım ve bu yüzden çok mutluyum."

"Sprint yarışında neler olacağın göreceğiz. Yarışta, öndekilerle aradaki farkın daha da büyüdüğünü biliyoruz. Bu yüzden ilk virajdan ve ilk turdan mümkün olan en iyi şekilde faydalanmaya çalışacağız. Sprint yarışının kısa süreceğini biliyoruz. Fakat pazar günkü yarış için iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Lewis'in 5 sıra cezası var ve bulunduğumuz yeri korursak, dördüncü başlayacağız. Arkadaki Ferrari ve McLaren'daki çocukların çok fazla baskı yapmaya çalışacağına eminim ama geçiş yapması kolay bir pistte değiliz. Bu yüzden onları tutmak için gereken her şeyi yapacağız."

"Şimdilik sadece mutluyum çünkü bazen her şey yolunda gidiyor ve turu bir araya getiriyorsunuz. Bugün bunu yapmak hiç kolay değildi, her zamanki güvene sahip değildim. Ayrıca bu sabah çok fazla hata yaptım."

"Normalden daha fazla hata yaptım ve gerçekten mutlu değildim. Yine de deneyimle her şeyi bir araya getirdim. İlk yılım olsa muhtemelen böyle bir şey yapamazdım. Gerçekten mutluyum."

Gasly şunları ekledi: "Sıralamada Mercedes ve Red Bull'un hemen arkasında yer almak bizim için gerçekten harika bir şey. Şampiyona için kritik bir noktadayız ve takım bugün harika bir iş çıkardı. Tabii ki henüz cuma günündeyiz, yani iki günümüz daha var, oldukça zorlayıcı olacak ama kendimizi mümkün olan en iyi yere yerleştirdik."

Yuki Tsunoda ise sıralama turlarının ikinci bölümünde yaptığı hata ile 13. sırada yer aldı.

Japon sürücü şöyle dedi: "Bu, benim için yeni bir pist. Bu yüzden bu sabah mümkün olduğunca tur atmak benim için çok önemliydi ve sanırım olabildiğince çabuk hızlanmayı başardım, ki bu iyi oldu. Araç bu pistte iyi hissettiriyor, bu yüzden üçüncü bölüme kalamadığım için üzgünüm"

"Bu pozisyondan başladığım için, sprint yarışının biraz zor olacağını düşünüyorum, ancak Pazar günkü yarışa daha güçlü bir yerden başlamak için ilerleme kaydetmeye çalışacağım."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images