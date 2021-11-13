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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Alonso: "Sprint yarışında agresif olacağım ve eğlenmeye çalışacağım"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, cumartesi günkü sprint yarışında mümkün olduğunca agresif olacağını ve yükselmeye çalışacağını belirtti.

Alonso: "Sprint yarışında agresif olacağım ve eğlenmeye çalışacağım"

Alpine, kendileri adına kötü geçen son iki yarışın ardından Brezilya'da sıralama turlarında bir araçla da olsa son bölüme kaldı.

Fernando Alonso, küçük bir farkla son bölüme kaldı ve ilk turunda McLaren pilotlarının arasına girecek gibiydi.

Son turların ardından 10. olan Alonso, şöyle dedi: "Bugün mücadele gerçekten çok yakındı. Verimli bir sabah seansı geçirdiğimizi ve aracın oldukça iyi hissettirdiğini, iyi davrandığını söyleyebilirim."

"Sıralama turları da fena başlamadı ve ikinci bölme oldukça rahat kaldık. Sonrasında ikinci bölümde, oldukça benzer tur zamanları yaptık, bence sınırı bulduk."

"Biraz daha yukarıda olmak ve gridin temiz tarafından başlamak isterdik çünkü başlangıç yarın için çok önemli olacak."

"Yine de yarın her zamanki gibi agresif olacağım ve biraz eğlenmeye çalışacağım."

Esteban Ocon ise sıralama turlarında son bölüme kalmaya yaklaştı ancak Fernando Alonso'nun gerisinde 11. oldu.

Ocon şöyle dedi: "Bugün bazı araçlar arasındaki mücadele çok yakındı. Bu kez yanlış taraftaydık ama bazen böyle oluyor."

"Seanslar boyunca, fark yaratan şey 0.1 saniyeydi ve aynı zamanda son bölümü kaçırmama neden olan fark da buydu."

"Hedefimiz ilk 10'a girmek olduğu için geride kalmak biraz sinir bozucu, ancak zorlu yarışlardan sonra olmamız gereken yere geri döndüğümüz için memnun olabiliriz."

"Performansımız iyiydi. Şimdi puan barajının hemen dışındayız ve yarını sabırsızlıkla bekleyebiliriz."

"Yarınki sprint sıralama yarışında bazı pozisyonlar kazanmak ve Pazar günkü yarış için kendimizi mücadelenin içerisinde sokmak için fırsatlarımız var."

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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