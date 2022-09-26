Genç sürücülerin F1'e giden yolda en az 13 ila 15 milyon euroya ihtiyacı var

Haberi dinle

Günümüzde ailenizi alıp bir karting pistine götürseniz, belki de 1 saat için aldığınız maaşın yarısını orada bırakırsınız.

Fakat çocuğunuzun Formula 1'e girmesini istiyorsanız, cebinizden astronomik rakamlar çıkması gerekiyor. Motorsport.com, bu konuda Ralf Schumacher ile görüştü ve eski F1 pilotu, sporda maliyetlerin çok yüksek olduğunu söyledi.

Görünüşe bakılırsa kartingde yarışmak yaklaşık 250 bin euroya, Formula 4'te yarışmak en az 300 bin euroya, Formula 3'te mücadele etmek 1.3 milyon euroya ve Formula 2'de yarışmak 3 milyon euroya patlıyor.

Üstelik bunlar sadece bir yıllık ücretler ve bazılarına test günleri, kazalar veya seyahat gibi masraflar dahil değil.

Normal gelirli birinin, çocuğunun yarış kariyerini nasıl finansa edebileceği sorusuna Ralf, "Normal bir insanın ya da normal gelirli bir babanın bunu karşılayabilmesi kesinlikle düşünülemez."

"Bunu zaten kartingin alt sınıflarında görüyoruz. Bunun mümkün olduğu bir veya iki seri var, ancak bunun ötesinde destek olmadan durum çok zor."

Oscar Piastri, Alpine reserve driver, competes against young kart racers at Todd Road Karting Circuit Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Kartingin daha küçük sınıflarında yarışırsanız, yaklaşık 30.000 euroya ihtiyacınız olacağını tahmin ediyorum. Her zaman seyahat ediyorsunuz, bir yerde uyuyorsunuz, biraz yemek yiyorsunuz ve çeşitli ekipmanlar alıyorsunuz."

"Uluslararası karting yarışlarında ise sadece profesyonel takımlar hakkında konuşabiliyorum ve onlarla tüm yarışlarla için yılda yaklaşık çeyrek milyon euroya ihtiyacınız var." cevabını verdi.

Seyahat masrafları hariç, takıma ödenen paranın mı bu olduğu sorusuna Ralf, "Temelde geriye kalan tek şey kendi seyahatiniz. Sonrasında takımlar tüm bu hizmeti veriyor. Takım kıyafetini vs. alıyorsun ve hafta sonu geliyorsun, bu çok profesyonel." cevabını verdi.

Ralf, Formula 1'e katılmadan önce ne kadar paraya ihtiyaç duyulduğu sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Kartinge altı ya da yedi yaşındayken başlıyorsunuz. İlk birkaç yıl o kadar pahalı değil fakat bugün Formula 2, Formula 3 sınıfları, testler ve hazırlıklarla birlikte toplam maliyetin 13 ila 15 milyon euro arasında değiştiğini söyleyebilirim."

"Formula 4'ün finansal anlamda çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Aynı şey şu anki Formula Renault için de geçerli, o da finansal anlamda iyi ancak sonrasında iş zorlaşıyor çünkü Formula 3 ve Formula 2 tamamen çılgın fiyatlarda. Piyasada olan bu takımlar dışında hiçbir olasılık yok ve bu da çok pahalı."

"Size bir rakam vereyim: Oğlum David'in Formula 3'te bir tam sezon yarışması ve sadece altı test gününe katılabilmesi için 1.3 milyon euro ödemek zorunda kaldık."

"Çok başarılı oldukları için çok daha yüksek fiyatlar talep edebilen takımlar da var, örneğin Prema bunun en iyi örneği. Elbette çok daha pahalılar ve Formula 3 için zaten 2 ila 3 milyon euro istiyorlar."

"Fakat şunu söylemek zorundasınız: Araçları satın almanın maliyeti, araçların amortismanı, ekipman, araçların yarışa götürülmesi, pistte çalışan tüm mekaniklerer, seyahatler, ayrıca yemekler ve benzeri şeyler, hepsi çok çok pahalı. Gerçekten bu işten para kazanamıyorsunuz ve risk takımların geliriyle orantılı değil."

Karting'de yarışmanın maliyetinin altı haneli mi olduğu sorusuna Ralf, "Evet, önemli oranda altı haneli."

"Formula 4 de öyle ama orada testler yapılmıyor. Şu anda sadece yarışlara dahil olan birkaç resmi test gününden bahsediyoruz. Yani sadece yarışlar için 300 ila 320 bin euro veriyorsunuz. Buna herhangi bir hasar dahil değil. Ya da Dubai veya Abu Dhabi gibi kış testleri dahil değil."

"Formula 3'e bakarsak, elbette 1 milyon euronun altında isteyen takımlar var ama iyi takımlar 1.3 milyon euro istiyor."

"Formula 2'de 2 milyon euronun yeterli olacağını sanmıyorum. 2 milyonun altında isteyen takımlar var ama yarış sayısı artıyor. Daha büyük takımlar 3 milyon euroya kadar çıkıyor." dedi.

Mick Schumacher, Haas F1 Team, is interviewed by Ralf Schumacher Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images