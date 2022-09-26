Andretti: "Henüz F1'den vazgeçmedik"

Michael Andretti ve 1978 dünya şampiyonu babası Mario Andretti, bu yılın başında yeni bir takım kurarak Formula 1'e girmeyi planladıklarını açıkladılar.

Fakat bunun için pek çok süreçten geçmeleri gerekiyordu ve Andretti takımı hakkında farklı görüşler vardı.

McLaren ve Alpine'in patronları bu plana destek verse de, Mercedes patronu Toto Wolff ve F1'in patronu Stefano Domenicali oldukça şüpheci yaklaştılar.

Son aylarda da F1'in yönü, 10 takımı korumaya yönelikti ve görünüşe bakılırsa bu başvuru kısa vadede kabul görmeyecek.

Ancak Andretti ve ekibi, mevcut duruma rağmen cesaretini kaybetmiş değil.

Mario Andretti, PlanetF1'e verdiği demeçte, "Bu projeyi 2024 yılında hayata geçirmek amacıyla her gün üzerinde çalışıyoruz."

"Başvurumuz zaten onaylanmış gibi hazırlanıyoruz. Pes etmeyeceğiz, bu kesin. Bu bizim için çok ciddi bir proje ve gerekli tüm yatırımları yapmaya hazırız."

"Dürüst olmak gerekirse, projemize karşı verilen tepkiyi görmek çok sinir bozucu. Bir yandan da bizden istenen her şeyi yapmaya, tüm gereklilikleri karşılamaya çalışıyoruz ve bunun dışında başka ne yapabiliriz bilmiyorum."

"Projemizin Formula 1 için faydalı olacağına inanıyorum. Bu şampiyonanın bir parçası olma konusunda ciddi niyetlerimiz var, uzun süre buna dahil olmak istiyoruz ve bunu garanti edebiliriz. Bu kadar büyük bir yatırıma yapmak da zaten size bir şeyler anlatıyor."

"Yatırımın boyutu, herhangi bir şirketin standartlarına göre çok büyük, bu nedenle memnuniyetle karşılanmayı beklerdik. Oysa hâlâ zorluk çekiyoruz ve bize sorulan tüm soruları yanıtlamaya çalışıyoruz."

"Şu anda yapabileceğimiz tek şey bu." dedi.