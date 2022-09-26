Hill: "Rakipleri Abu Dhabi'ye kadar Red Bull'u yakalayabilir"

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Sezonun bitimine altı yarış kaldı ve Red Bull, iki şampiyonada birden rahat şekilde ilk sırada yer alıyor. Bu, takımın bir yandan da 2023 aracı üzerinde çalışmasına olanak tanıyor.

Eski F1 şampiyonu Damon Hill'e göre böyle büyük bir puan farkı, Red Bull'un mevcut aracın gelişimini sonlandırmaya itebilir. Hal böyle olunca da yıl sonuna doğru Red Bull ile diğer takımlar arasındaki farklar kapanabilir.

Şu anda Sky Sports TV'de çalışan Hill, "Eğer bu araç üzerinde daha fazla çalışma yapmazlarsa, Abu Dhabi'deki sezon finaline geldiğimizde Ferrari ve Mercedes'in arayı tamamen kapatacağını düşünüyorum."

"Formula 1'de bir saniye bile dursanız, hemen geriye düşersiniz. Bu, bir bataklık gibidir ve içine çekilirsin."

"Lider olsanız bile diğer herkesle aynı tempoyu korumak zorundasınız. Burada üzerinizdeki baskı hiç bitmiyor." dedi.

Red Bull özellikle Singapur GP için yeni bir güncelleme paketi hazırlıyor ancak elindeki finansal kaynakların azaldığı göz önüne alındığında, güncelleme paketi beklenenden daha küçük olacak.

Ayrıca diğer takımların da son paketlerini Singapur ve Japonya'ya getirip, odaklarını 2023'e çevirmeleri bekleniyor.

Yine de bazı takımlar, gelecek yıl aynı araçlar kullanılacağı göz önüne alındığında, son yarışa kadar küçük parçalar getirmeyi tercih edebilirler.