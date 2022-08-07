Szafnauer: "Piastri bizim için yarışmazsa tazminat isteyeceğiz"

"Bu yüzden tüm basın toplantılarında Piastri'nin Formula 1'de yer alacağını, bunun ya bizimle ya da Alonso kalırsa kiralık olarak gerçekleşeceğini söyledim. Fakat bir sebepten dolayı -ki bunun ne olduğunu bilsem de sebebini ona sormalısınız- Fernando Aston Martin'e geçmeye karar verdi. Biz de Piastri ile yarışmaya karar verdik."

"Sonrasında Piastri ile olan anlaşmamızı tamamlamaya başladık ve onu kiralamak yerine ana takıma koymaya karar verdik. Ardından da basın açıklaması geldi."

"Bakalım bu hikaye ne gibi hukuki sonuçlara yol açacak? Sözleşmemizin Oscar'ın bizim için yarışmasını zorunlu kıldığına inanıyoruz. Herhangi bir nedenle Piastri bizimle yarışmazsa da sorun değil. Alpine için yarışmakla ilgilenen sürücülerden 14 çağrı aldım."

"Takımlar şampiyonasında dördüncüyüz, Esteban Ocon güçlü bir takım arkadaşı, daha yüksek sıralar için savaşma planlarımız var, kendi güç ünitemize ve 850 çalışana sahibiz. Bu kadar çok sürücünün beni aramasında şaşırtıcı bir şey yok. Fakat 14 adaydan sadece dördü listede kalacak ve o isimlerden birisi de Piastri."

"Oscar'la olan hukuki sürecin nereye gideceğini göreceğiz. Formula 1'e katılmadan önce kariyerine destek olmak için çok fazla para yatırmamız gerekti."

"Geçen yıl yedi günlük test boyunca yüzlerce kilometre tamamladık ve bunun ucuz bir zevk olmadığı unutulmamalı. Aslına bakarsanız güç ünitesinin tek başına maliyeti 1 milyon 750 bin euro. Ayrıca mekanikerleri, oraya giden ekibi ve seyahat masraflarını da hesaba katmalısınız."

"Piastri'yi Formula 1'e hazırlamak için çok para harcadık. Bizim için yarışmazsa, o zaman tazminat talep etmek oldukça mantıklı ve adil olacak."

Szafnauer, Piastri'nin sadakatini de sorguladı.

"Gelecek için hazırlandığımız yüz yarışlık planda Piastri de yer vardı ve ona destek vermiştik. onu hazırlamak için kelimenin tam anlamıyla milyonlarca euro yatırım yaptık."

"Söyleyebileceğim tek şey Piastri'den daha fazla sadakat beklediğim. Onunla ilgilenen, onu şampiyonaya getiren ve her şeyden önemlisi geçen yıl boyunca onu hazırlamak, pistleri öğrenmesini sağlamak adına test yapma fırsatı veren takıma karşı daha sadakatli olmalıydı."

"1989'da Formula 1'e başladım ve hiç böyle bir şey görmedim. Bu Formula 1 ile ilgili değil, bir insan olarak taşıdığınız dürüstlükle de ilgili."