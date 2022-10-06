Gasly: "Yuki ile karaokeye gitmemiz haftanın en önemli olayıydı!"

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Kariyerinde ilk kez kendi evinde piste çıkacak olan Tsunoda, hafta sonu öncesinde stres atmak amacıyla bir karaoke odası tuttu ve takım arkadaşı Gasly'nin yanı sıra birkaç takım çalışanını daha bu ufak çaplı partiye davet etti.

Bu etkinlik birçok kişi tarafından "erken bir veda partisi" olarak yorumlandı, nitekim önümüzdeki günlerde Gasly'nin Alpine ile anlaştığının açıklanması bekleniyor.

Perşembe günü gerçekleştirilen basın toplantısında Motorsport.com'a karaoke partisi hakkında konuşan Gasly, "Bu, kesinlikle haftanın en önemli günüydü!"

"Hayatım boyunca tüm karaoke deneyimlerimi Japonya'da yaşadım, buna dayanarak kendimi oldukça kötü bir şarkıcı, oldukça zayıf bir şarkıcı olarak adlandıracağım."

"Ama hayır, oraya sadece eğlenmek için gittik, Japonya'ya gittiğimiz için bu teklife tabiri caizse atladım. Yuki ile birlikte çok romantik bir şarkı söyledik, kendisi şarkı esnasında duygusallaştı ve tüm hayatını bu performansa adadı."

"Özellikle Japonca karaoke yaparken yaparken bize küfrediyor muydu yoksa doğru düzgün şarkı mı söylüyordu bilmiyorum ama sesi oldukça iyiydi. Hatta enerjisi o kadar yüksekti ki bir aşamada odadan çıkmak zorunda kaldı çünkü söylediklerine bakılırsa baş ağrısı çekmeye başlamıştı." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Erik Junius

Birlikte çalıştığı insanlarla biriktirdiği anıların da işinin bir parçası olduğunu söyleyen Gasly, "Ekibin bir parçası olmaktan keyif aldığınız bu tür anlarda kendinizi büyük bir aile gibi hissediyorsunuz çünkü hep birlikte dünyayı dolaşıyoruz. Çoğu zaman tabii ki iş için."

"Ancak günün sonunda hepimiz insanız, dolayısıyla bu tür deneyimleri de paylaşmalıyız. Tüm bu iyi hatıraları pistteki bir Perşembe gününden daha fazla hatırlayacağım. Şunu söylemeliyim ki çocuklarla gerçekten keyifli zaman geçirdim."

Son olarak Tsunoda'ya gösterilen ilgiden etkilendiğini belirten Gasly, "Açıkçası henüz çok yeni bir isim, ancak kendi evinde yarışıyor olmak çok ama çok eşsiz bir duygu."

"Bu konuda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk ve ona aldığı tüm destekten hızlıca bunalabileceğini söyledim."

"Evet, bu oldukça motive edici, ancak taraftarlara zaman ayırmakla tüm odağınızı yarışta tutmak arasındaki dengeyi tutturmanız gerekiyor. Pistteki herkes kendisinin Pazar günü iyi bir performans ortaya koymasını isteyecektir."

"Yine de pistteki ortam harika. Bilirsiniz, o tüm bu genç Japonlara bir tür örnek oldu, onlara üç ya da dört yıl içinde F1'e çıkabilecekleri umudunu verdi. Onun adına mutluyum." dedi.