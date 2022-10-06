Perez: "Singapur öncesindeki arada, neyin değiştiğini bulduk"

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Sezona oldukça güçlü başlayan ve belli bir noktaya kadar şampiyonluk mücadelesinde lidere oldukça yakın olan Perez, Red Bull aracı güncellendikçe sezon başındaki rekabet seviyesinin gerisine düştü.

Genel görüş, Red Bull'un güncellemelerinin takımın lider pilotu Max Verstappen'in sevdiği yönde olduğu, Perez'in bu yüzden geride kaldığı yönündeydi.

Singapur'da bu sezonki 2., kariyerinin ise 4. yarış zaferini elde eden Perez, yarış öncesindeki dönemde sürekli olarak mühendisleriyle çalışmalar yaptığını ve bu çalışmaların kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Perez, "Sezon boyunca ne kadar güçlü olabileceğimizi gösterdik, bu yüzden bunu devam ettiremememiz için bir neden göremiyorum. Bu kısa arada mühendislerimle ve takımla, güçlü olduğumuzdan emin olmak için çok sıkı çalıştık."

"Arada mühendislerimle gerçekten sıkı çalıştık, her gün iletişimdeydik ve verilere bakarak neler olduğunu anlamaya çalıştık. Neyin değiştiğini ve sezon başındaki rekabet seviyemize nasıl geri dönebileceğimizi bulduk."

"Gerilememiz hem stilim hem de takımla alakalıymış. Çünkü bir anda tepeden orta gruba düşmezsiniz." dedi.

Perez, Honda ile sahip oldukları anlaşmanın kapsamının genişletilmesinden memnun olduğunu dile getirdi.

Perez, "Onların bizim partnerimiz olması çok iyiydi. Takım için harika partner oldular. Bize getirdikleri şey harika." dedi.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, bugünkü basın toplantısında Red Bull'un Japonya'da Spa'daki gibi güçlü olmasını beklediğini söyledi.

Leclerc'in sözleri için Perez, "Yine o seviyede performans sergilersek harika olur. Ancak göreceğiz." şeklinde cevap verdi.

Perez son olarak, sezon içerisinde gelişmenin ve üst seviyede kalmanın zorluğundan bahsetti:

"Çok zor ancak Formula 1'i zor kılan şey de bu. İnsanlar sadece sonuca bakıp ondan çıkarımda bulunuyorlar. Art arda iki yarış kötü sonuç alırsanız, farkların çok küçük olduğu bu dünyada çok büyük fark oluşuyor. Biz de kendimizi analiz etmek, sezonun kalan kısmı için çözümler bulmak için derinlere inmek zorunda kaldık."