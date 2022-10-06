Hyundai, Formula 1'e girmek için görüşmelere başladı
Auto Motor und Sport, Güney Koreli otomobil devi Hyundai'nin, Formula 1'e girmek üzere görüşmelere başladığını yazdı.
Formula 1, 2025 sonrasında seriye yeni üreticiler girebilmesi için motor düzenlemelerinde büyük değişikliğe gidecek. Bu kapsamda karmaşık MGU-H ünitesi kaldırılırken, MGU-K ünitesine daha fazla önem verilecek.
Ayrıca yeni üniteler daha ucuz ve taraftarlar için daha çekici hale de gelecek. Dünyanın gittiği yön de göz önüne alındığında, Formula 1 yeni üreticilerin iştahını kabartıyor.
Spora gireceği açıklanan ilk yeni üretici Audi oldu ve onlara Porsche'nin katılması bekleniyordu. Ancak görünüşe bakılırsa Porsche, Red Bull ile anlaşamamasının ardından F1 sayfasını kapattı.
Honda ise tam tersi şekilde 2025 sonrasında Red Bull ile Formula 1'e girmeyi değerlendiriyor. Formula 1'in takip ettiği yönden memnun olan Japon üretici, spordan ayrıldıktan yalnızca birkaç yıl sonra yeniden üretici olarak spora dönebilir.
Auto Motor und Sport, Suzuka hafta sonunda Red Bull ve Honda arasında üst düzey toplantılar olacağını yazdı.
Fakat asıl haber bu değil. İddiaya göre Hyundai, sürpriz şekilde Formula 1'e girmeyi düşünüyor ve bu kapsamda Stefano Doemnicali ile bir araya gelerek bazı görüşmeler yaptılar.
Halihazırda Dünya Ralli Şampiyonası ve binek otomobil yarışlarında yer alan Güney Koreli üretici, F1'i gelecek için iyi bir seri olarak görüyor. Bir başka söylenti de Ford'un spora girmek istediği yönünde.
Son aday ise BMW ancak Alman üreticinin tercihi daha çok dayanıklılık yarışları olmuş durumda.
Ford logo
Fotoğraf: John Harrelson / NKP / Motorsport Images
Formula 1 bütçe sınırı nedir, nasıl çalışır?
Gasly: "Yuki ile karaokeye gitmemiz haftanın en önemli olayıydı!"
Son Haberler
Button: "Mercedes ıslak zeminde Red Bull'dan daha hızlı"
Jenson Button, Japonya Grand Prix'sinin ıslak zeminde geçmesi halinde Mercedes'in güçlü bir performans sergileyeceği görüşünde.
Perez: "Red Bull için problem değil"
Sergio Perez, eğer pazar günkü yarış yağmur altında geçerse, kendileri için pozitif olacağı görüşünde.
Verstappen: "Nerede olduğumuzu söylemek zor"
Red Bull pilotu Max Verstappen, ıslak zeminde geçen cuma gününün ardından tam olarak nerede olduklarından emin değil.
Brown: "Finansal kuralların, teknik kurallar gibi görülmesi çok önemli"
McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Formula 1'in bütçe sınırı konusunda yapılan ihlalleri teknik kurallarda yapılan ihlaller gibi görmesi gerektiğini söyledi.