Hyundai, Formula 1'e girmek için görüşmelere başladı

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Formula 1, 2025 sonrasında seriye yeni üreticiler girebilmesi için motor düzenlemelerinde büyük değişikliğe gidecek. Bu kapsamda karmaşık MGU-H ünitesi kaldırılırken, MGU-K ünitesine daha fazla önem verilecek.

Ayrıca yeni üniteler daha ucuz ve taraftarlar için daha çekici hale de gelecek. Dünyanın gittiği yön de göz önüne alındığında, Formula 1 yeni üreticilerin iştahını kabartıyor.

Spora gireceği açıklanan ilk yeni üretici Audi oldu ve onlara Porsche'nin katılması bekleniyordu. Ancak görünüşe bakılırsa Porsche, Red Bull ile anlaşamamasının ardından F1 sayfasını kapattı.

Honda ise tam tersi şekilde 2025 sonrasında Red Bull ile Formula 1'e girmeyi değerlendiriyor. Formula 1'in takip ettiği yönden memnun olan Japon üretici, spordan ayrıldıktan yalnızca birkaç yıl sonra yeniden üretici olarak spora dönebilir.

Auto Motor und Sport, Suzuka hafta sonunda Red Bull ve Honda arasında üst düzey toplantılar olacağını yazdı.

Fakat asıl haber bu değil. İddiaya göre Hyundai, sürpriz şekilde Formula 1'e girmeyi düşünüyor ve bu kapsamda Stefano Doemnicali ile bir araya gelerek bazı görüşmeler yaptılar.

Halihazırda Dünya Ralli Şampiyonası ve binek otomobil yarışlarında yer alan Güney Koreli üretici, F1'i gelecek için iyi bir seri olarak görüyor. Bir başka söylenti de Ford'un spora girmek istediği yönünde.

Son aday ise BMW ancak Alman üreticinin tercihi daha çok dayanıklılık yarışları olmuş durumda.

Ford logo Fotoğraf: John Harrelson / NKP / Motorsport Images