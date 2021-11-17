Gasly: "Yedincilik, Brezilya'da saf hızımızı yansıtıyordu"

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly güçlü bir cuma günü geçirip, sıralama turlarında beşinci olsa da sprint sıralama yarışında gerilemekten kurtulamadı.

Yarışta ise iki Ferrari'nin ardında yedinci olan Gasly, AlphaTauri'ye şampiyona için son derece kıymetli olan altı puan getirdi.

Yarışın ardından konuşan Gasly, yedinci sıraya üzülmediğini çünkü saf hız olarak burada bitirebileceklerini belirtti.

Gasly, "Brezilya'da gösterdiğimiz performanstan ve aldığımız sonuçtan çok mutluyum çünkü bence şu anda griddeki en hızlı üçüncü aracın hemen arkasındaydık."

"Bugün bitirmemiz gereken yerde bitirdik ve bunu yapmak zordu. Gerçekten çok zordu. Pek çok savaş verdik. Seb'le, Lando ile ve iki Alpine ile çok fazla savaştım, onları geçmek zorunda kaldım."

"Özellikle Fernando ile olan mücadele benim için gerçekten çok yoğundu ama her yarış bir çifte şampiyonla savaşamazsınız. Bu yüzden benim için iyi bir deneyimdi ve gerçekten keyif aldım."

"Ayrıca cumartesi gününe göre de iyi şekilde toparlandık. O gün çok mutlu değildim çünkü yedinci bitirsek bile pek çok sıra kaybettik."

"Aslında saf hız anlamında orada bitireceğimizi düşünsem de mücadele etme şansımız olmadı. Bugün de aynı pozisyonda bitirdik ama çok daha iyi bir şekilde bunu yaptık. Strateji iyiydi, başlangıç iyiydi, pistteki tüm mücadeleleri kazandım ve çok mutluyum."

"Bugün Ferrari bizden daha hızlıydı ama en iyi üç takımın arkasında bitiriyoruz. Bu yüzden gerçekten mutlu olabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Gasly, şimdilik Katar'da nasıl bir sonuç elde edeceklerini bilmiyor.

"Orası yüksek hızlı bir pist. Gittiğimiz diğer pistlerle kıyaslamak kolay değil ve bence zor olacak. Normal bir hafta sonu gibi üç antrenmana sahip olacağız ve bu da tepki verip, ayarları düzeltmek için daha fazla fırsat sunacak."

"Orta grupta performans anlamında kimin önde olacağını bilmek gerçekten zor."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images