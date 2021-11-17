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Formula 1 Haberler

Mercedes: "Yeni motorun gücü uzun sürmeyecek"

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Mercedes, Lewis Hamilton'ın, yeni motorundan kazandığı güç avantajının uzun sürmeyeceğini söyledi.

Mercedes: "Yeni motorun gücü uzun sürmeyecek"

Lewis Hamilton'ın Brezilya Grand Prix'si düzlüklerindeki hızı, İngiliz pilota sprint yarışında gridin en arkasından gelerek yukarı tırmanmasını ve Pazar günü galibiyet almasını sağladı.

Red Bull, Mercedes'in sürtünmeyi azaltmak için arka kanadını esnetmiş olabileceğini araştırıyor ve düzlüklerde nasıl bu kadar hızlı olduğuna dair cevaplar arıyor.

Yeni bir F1 motoru, eskisine kıyasla daha fazla güç üretiyor ve bu durum, Mercedes güç ünitesinin kullanım ömrü boyunca yaşanan aşınmanın belirgin olduğu bir sezonda kanıtlanmış oldu.

Mercedes, son haftalarda, endişe yaratan dayanıklılık sorunlarını çözse de, yeni motordan elde ettiği güç avantajının yavaş yavaş azalmasını bekliyor.

Takım patronu Toto Wolff, "Her motorda performans düşüşü olur."

"Bu, sezon sonuna kadar aynı motorla yarışacak olmamıza rağmen kesinlikle performans kaybedeceğimiz anlamına geliyor." dedi.

Mercedes, Brezilya'da Hamilton'a yeni bir güç ünitesi takarak, sezonun sonuna kadar başka bir değişikliğe ihtiyaç duymadan gideceğinden emin oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Wolff, "Evet, kesinlikle."

"Sezon sonuna kadar bu motorla gideceğiz. Dayanıklılık konusunda hâlâ sorularımız var ama doğru cevapları aldığımızı umuyoruz ve sonuna kadar gideceğiz." dedi.

Mercedes pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, bir hız artışının Interlagos düzlüklerinde önemli olacağı gerçeğinin, kendilerini güç ünitesini değiştirmeye ittiğini söyledi.

"Değiştirmek için teknik bir neden yoktu çünkü sorun yaşama riski altında olduğumuzu düşünmedik ve düşünmüyoruz da. Ancak bu güç üniteleri çok sıkı çalışıyor ve dayanıklılığı asla hafife alamazsınız."

"Bir sprint yarışında ceza almak cazip geliyor çünkü eğer Cumartesi günü kazanabilirseniz daha fazla puan kazanabilir ve farkı azaltabilirsiniz. Ayrıca geçebileceğimizi ve pozisyonları kazanacağımızı umduğumuz bir pistti. Bunu da son iki günde kanıtladık."

“Ayrıca bunları cebimize koymak istiyoruz çünkü Abu Dhabi'ye geldiğimizde bir yarıştan daha fazla avantajımız olmayacak."

"Yani birçok neden var ve asla siyah beyaz değil. Ancak bakınca, bunu yapmak için iyi bir pist seçtik."

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