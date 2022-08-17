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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Gasly: "Verstappen ilk yıllarına göre çok değişti"

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, eski takım arkadaşı Max Verstappen'in kendisini öncesine kıyasla geliştirdiğini ve artık neredeyse hiç hata yapmadığını dile getirdi.

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Gasly: "Verstappen ilk yıllarına göre çok değişti"
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Max Verstappen, 2015 yılında Formula 1'e girmiş ve saf hızıyla herkesi etkilese de sık sık yaptığı hatalarla ya da agresif sürüşüyle gündeme gelmişti.

Ancak Hollandalı pilot 2020 yılından bu yana kendini çok geliştirdi ve artık gridin en komple sürücülerinden birisi olarak görülüyor.

2019'da Verstappen'le takım arkadaşı olan Gasly'e göre Verstappen, sahip olduğu saf hızı artık hatasız sürüşüyle birleştiriyor.

Gasly, Express Sport'a verdiği demeçte, "Max ile 15 yıldır yarışıyorum, Formula 1'den önce bile birlikte yarışıyorduk. Ona karşı yarışmak her zaman zordu."

"Geçmişte girdiğimiz savaşlar ve yakın mücadelelerden her zaman keyif aldım. Gerçekten çok yetenekli bir sürücü, hatta mükemmel."

"Red Bull Racing-Verstappen kombinasyonunun inanılmaz derecede verimli olduğunu düşünüyorum."

"Max muhtemelen F1'e geldiğinde çok agresifti ve her zaman çok hızlı olsa da başlangıçta bazı hatalar yapıyordu."

"Ancak son yıllarda potansiyelini tamamen gösterdiğini düşünüyorum. Neredeyse hiç hata yapmıyor ve her şeyi harfiyen yerine getiriyor. Red Bull'un ona sağladıklarından en iyi şekilde faydalanıyor."

"Çok etkileyici ama dediğim gibi ona karşı yarışmak her zaman eğlenceliydi ve gelecekte onunla hem iyi hem de zorlu mücadelelere girmek istiyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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