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Formula 1 Haberler

Wolff: "Bir gün depresyondayız, diğer gün coşkuluyuz"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, W13'ün istikrarsız performansı nedeniyle takımın "depresyon ve coşku arasında gibip geldiğini" düşünüyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Altay Gök
Wolff: "Bir gün depresyondayız, diğer gün coşkuluyuz"
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2010'ların ikinci yarısını tam anlamıyla domine eden ve 2024-2021 sezonları arasında sekiz takımlar, yedi pilotlar şampiyonluğu kazanan Mercedes, 2022 sezonuyla birlikte yürürlüğe giren yeni teknik düzenlemelere iyi uyum sağlayamadı ve özellikle dalgalanma sorunundan ciddi oranda etkilendi.

Bu da her fırsatta maksimumu getirmeye çalışan Lewis Hamilton-George Russell ikilisinin Ferrari ve Red Bull ile rekabete girememesi anlamına gelmekte, pilotlar daha çok takımın sorunları anlamasına yardımcı olmaktalar.

Yönetim tarzının bir parçası olarak aksiliklerden ders çıkarmanın önemini vurgulayan Toto Wolff, bu sezon takımdaki büyük duygu değişimlerini yönetmenin ne kadar zor olduğunu ise gizlemedi.

Motorsport.com'a konuşan Wolff "Gerçek şu ki tüm yaşadıklarımız çok acı verici, hem şüphelerimize, hem de değerlerimize bağlanarak yaşamak çok zor."

"Bir gün depresyondan çıkıp coşkulu hissediyorsunuz, ertesi gün ise tam tersi yaşanıyor. Yaptığınız hiçbir şeyin işe yaramadığını gördüğünüzde kendinizi Groundhog Day filminde gibi hissediyorsunuz."

"Yaptıklarınıza bakıyor ve neyin çalışmadığını anlayarak birtakım adımlar atıyorsunuz, böylece diğer yönden gidebiliyorsunuz -bu kez yaptıklarınız işe yarayabiliyor."

“Anlattığım her şeyin ve kitaplarda okuduğunuz her şeyin püf noktası şu; kazanabilmek için kaybetmek de önemli. Biz bunu gerçek hayatta yaşadık." 

George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Photo by: Drew Gibson / Motorsport Images

Tüm sıkıntılara rağmen Mercedes'in yükselen bir gelişim eğrisi çizdiğini söylemek mümkün. Sezon başında saf tempoları ile podyuma çıkmakta zorlanan takım, galibiyet mücadelesi verdiği Silverstone'dan bu yana vites arttırmış vaziyette -hatta Macaristan'da Russell ile sezonun ilk pole pozisyonu dahi geldi.

Bu kısa süreli acının kendilerine neler kattığı sorulan Wolff, “Bunu yaşamamayı tercih ederdim."

"Neyse ki geri dönmeyi başardık, sadece bazı şeyler düşündüğünüzden daha önemsizdi. Dalgalanma gibi sorunların üstesinden gelmek gibi şeyler ise epey önemliydi." 

“Mühendislik açısından bu kesinlikle değerliydi. Ama hepimiz için, insani bir bakış açısıyla, profesyonel insan bakış açısıyla, her şeyle başa çıkmak çok zordu."

“Çünkü en iyi mühendisler, verilerin neden gerçeklikle bağdaşmadığını gerçekten anlamıyorsa, bunu kabullenmek kolay değil."

"Yolunuzu kaybediyorsunuz -ama bu tamamen kaybolmuşluk hissi değil. Yine de bu durumun ne kadar süreceğini düşünüyorsunuz, nitekim sonraki sezon yaklaşıyor ve 'hemen bu işin üstesinden gelmeliyiz, gelecek sezonun aracına odaklanmalıyız' diyorsunuz."  dedi.

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