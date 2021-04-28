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Formula 1 / Son dakika

Gasly ve Tsunoda, Portimao'da daha iyi sonuçlar almak istiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri pilotları Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda, ilk iki yarıştaki zorlukların ardından bu hafta sonu Portimao'da nihayet iyi bir sonuç elde etmek istiyorlar.

Gasly ve Tsunoda, Portimao'da daha iyi sonuçlar almak istiyor

Pierre Gasly, hem Bahreyn hem de Imola'da sıralama turlarını ilk beş içinde tamamlamayı başarmıştı.

Ancak Bahreyn'den puansız ayrıldı ve Imola'da yanlış stratejiyle beraber ancak yedinci olabildi.

Portimao öncesi konuşan Gasly, "Imola'daki son yarışa baktığımızda, sonuç açısından hayal kırıklığı yaratan bir hafta sonu olsa bile, çıkarabileceğimiz bazı olumlu noktalar var. Tüm antrenman seanslarını ilk onda bitirdik ve sıralama turlarında ilk beşe girdik. Pole pozisyonunun 0.3 saniye ardındaydık, ki bu takım için en iyi sıralama turlarından biriydi. Yarışta da yedinci olduk. Elbette daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz, fakat yine de kötü bir sonuç değil. Takım olarak bu durumu tartışacağız ve bir daha aynı şeyi yaşamayacağımızdan emin olmaya çalışacağız."

"Geçen yıl Portimao'da iyi bir yarış çıkardım ve beşinci oldum. Burası eşsiz bir pist ve orada sürüş yapmak çok eğlenceli, çünkü alıştığımızdan çok farklı. Bu aynı zamanda bir düşük yol tutuş pisti, araç çok kayıyor ve lastikleri doğru sıcaklığa getirmek kolay değil. Burada C1 lastikleri kullanacağız ve geçen yıl özellikle ilk seansta lastikleri ısıtmak çok zordu. Ancak bu sefer biraz daha fazla bilgi ve deneyime sahibiz. Hava da kesinlikle bu yıl daha sıcak olacak. İlk iki yarışta kıyasla farklı bir mücadele ile karşı karşıya olacağız." dedi.

Yuki Tsunoda ise Imola'daki hafta sonundan bolca ders çıkardığını söylüyor.

"Imola'dan pek çok şey öğrendim. İyi giden Bahreyn'in tam tersiydi. Imola için çok yüksek beklentilerim vardı ve takımın da öyleydi. Antrenman seansları sorunsuz geçti, fakat sonrasında sıralama turlarında büyük bir hata yaptım. Bu da yarışın benim için çok zor geçtiği anlamına geliyordu. İki yıldır kötü bir kaza yapmamıştım, bu yüzden sonraki yarışlar için dersler çıkarabilirim."

"Yarışta ise ilk kez ıslak zeminde Formula 1 aracı sürdüm ve geçiş lastiklerini kullanmak çok zordu. Bu yüzden hızımı kademeli şekilde artırmak zorunda kaldım. Fakat ilk iki pistte rekabetçi olan ve ilk altıda gidebilen bir araca sahibiz."

"Portima'ya gelirsek, benim için yeni bir pist ve ne bekleyeceğimi bilmiyorum. Simülatörde Portimao'da biraz sürüş yaptım ve geçen yılki yarışı seyrettim. Eşsiz ve güzel bir pist gibi görünüyor. Hızımı kademeli olarak artıracağım."

"Bahreyn ve Imola'da, yarıştan önce çok sayıda tur attığım için Portimao'da tamamen farklı bir durum olacak. Antrenman seanslarında mümkün olan en kısa sürede uyum sağlayabilmek adına mümkün olduğunca çok tur atıp, sıralama turlarına en iyi şekilde hazırlanmayı umuyorum."

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Honda, güçlü başlangıcının devam etmesini istiyor

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Editör Kemal Şengül

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