Marko: "Sprint yarışları işe yaramazsa rafa kaldırırız"

Formula 1 bu yıl Silverstone, Monza ve henüz açıklanmayan üçüncü bir yarışta 100 km'lik sprint yarışını deneyecek.

Yeni format, mevcut sistemin aksine üç günün de heyecanlı geçmesini sağlıyor. Çünkü cuma günü artık sıralama turları yapılacak ve bu sıralama turlarının sonucu, cumartesi günkü 100 km'lik yarışın gridini belirleyecek.

Cumartesi, normal yarışın üçte bir uzunluğuna denk gelen 100 km'lik sprint yarışı düzenlenecek ve bu yarışın sonucu da, ana yarışın gridini belirleyecek.

Eğer bu üç yarışta beklenen aksiyon veya heyecan ortaya çıkmazsa, o zaman sistemin rafa kaldırılma ihtimali var.

Başından beri sprint yarışlarını destekleyen Marko, Sport1'e şöyle dedi: "Yeni formatın başarılı olup olmayacağını, test edeceğimiz üç yarışın ardından bileceğiz."

"Eğer sistem başarılı olmazsa, o zaman geleneksel formata geri dönüş yapacağız. Ancak prensipte sprint yarışlarına başarılı olma konusunda bir şans vermeye açığız."

"Stratejilerimiz bu formatın mantıklı olduğunu düşünüyorlar. Onlar bunu daha iyi bilirler. Diğer takımlardan meslektaşlarıyla birlikte bu sistemin gelişim sürecine dahil oldular."

"Fakat değişecek çok şey var, haliyle yapılması gereken çok şey var. Cuma günü uzun sürüşler için neredeyse hiç vaktimiz olmayacak. Çünkü sıralama turlarına hazırlanmanız gerekecek. Sıralama turlarından sonra değişiklik yapmamız artık mümkün olmayacak, çünkü kapalı park kuralları geçerli olacak."

"Hafta sonundan 29 puanın tamamını alabilmeniz de çok önemli, yani normalden üç puan daha fazla alabilirsiniz."