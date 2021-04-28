Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Gasly ve Tsunoda, Portimao'da daha iyi sonuçlar almak istiyor
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Brezilya Grand Prix'sinin iptali durumunda, Avustralya GP'sini destekliyor

Ekleyen:
, Editör

Daniel Ricciardo, eğer Brezilya Grand Prix'si iptal edilirse, Avustralya'da iki yarışlık bir etkinliğin takvimde yer almasını görmeyi çok isteyeceğini söyledi.

Ricciardo, Brezilya Grand Prix'sinin iptali durumunda, Avustralya GP'sini destekliyor

Brezilya Grand Prix'si 2021 takviminde olsa da, ülke şu anda dünyada COVID-19'dan en çok etkilenen ülkelerden biri ve yarışın gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği konusu hakkında endişeler gün geçtikçe artıyor.

Formula 1 bu yıl, sezon için belirlenen 23 yarışlık takvime sadık kalmak istiyor, yani Interlagos'taki yarışın ertelenmesi durumunda, yerine yeni bir yarış getirilebilir.

Imola ve Portimao şimdiden Çin ve Vietnam Grand Prix'lerinin yerini almak için bir adım attılar. Ayrıca İstanbul Park ve Nürburgring de bir yarışa ev sahipliği yapmak konusunda isteklerini belirttiler.

Ancak Brezilya'da yarışın gerçekleşmeyeceğini düşünen Ricciardo, Melbourne'daki Albert Park'ta ek bir yarış görmek isteyeceğini söyledi.

Daniel Ricciardo, McLaren

Daniel Ricciardo, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren sürücüsü, EFTM'ye şöyle konuştu: ''Mantıksal olarak baktığınızda bile, Brezilya'da yarışmak için dünyanın öbür ucuna gitmelisiniz, bu bile başlı başına bir zorluk.''

''Brezilya'nın şu anda COVID'den dolayı çok iyi durumda olmadığının farkındayım. Şu anda, oraya gitmek için ayarlamalarımızı yapsak bile, bunun sonunun belli olmayacağını düşünüyorum ve gideceğimizi sanmıyorum.''

''Açıkçası bu yıl 23 yarış gerçekleştirmek istiyoruz ve biraz da geçen yıl olduğu gibi, eğer bazı yarışlar gerçekleşmezse, başka pistlerin boşlukları dolduracağından eminim.''

''Bence şu an, o zamana kadar her şeyin düzeleceği konusunda umutlu olmalıyız ancak eğer durumlar hâlâ şimdikiyle aynıysa, yarışın istikbali soru işareti oluşturacaktır.''

''Eğer Avustralya'ya gittiğimizde herhangi tür bir karantina olursa, orada iki yarışlık bir etkinlik düzenleyebiliriz ve böylece zaman harcamaya değer bir şey olur.''

Avustralya Grand Prix'si, modern zamanlarda hep sezon açılış yarışı olarak gerçekleştiriliyordu ancak 2021'de durumlar böyle olmadı ve yarış, pandemi dolayısıyla sezonun sonralarına ertelendi. Sezon açılış yarışı ise Bahreyn'de yapıldı.

Avustralya'daki yarışın şimdilik, Kasım ayında yapılması planlanıyor ve yarışın öncesinde pist bazı düzenlemelerden geçecek.

Pistteki değişikliklerin asıl amacı, geçiş ve hız üzerine çalışmak olacak ve Avustralya Grand Prix Derneği, sürücülerin pistte ortalama 1:15.8'lik bir sıralama süresi çıkarmasını bekliyor.

Albert Park, new layout

Albert Park, new layout

Fotoğraf: Australian Grand Prix Corporation

paylaşım
yorumlar
Gasly ve Tsunoda, Portimao'da daha iyi sonuçlar almak istiyor

Önceki haber

Gasly ve Tsunoda, Portimao'da daha iyi sonuçlar almak istiyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Betim Aker

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Fiorio: "Alonso, Ferrari'de Leclerc'e kıyasla daha az hata yaptı"

5s
2
MotoGP

VR46, Suudi Arabistan desteğiyle beraber MotoGP'ye giriyor!

21 dk
3
Formula 1

Aston Martin, durumu düzeltmek için neler yapıyor?

19s
4
Formula 1

Wolff: "Rakiplerimiz, Imola'da kendilerine verdiğimiz fırsattan faydalanamadı"

17s
5
Formula 1

Ricciardo, Brezilya Grand Prix'sinin iptali durumunda, Avustralya GP'sini destekliyor

1s
Son Haberler
Ricciardo, Brezilya Grand Prix'sinin iptali durumunda, Avustralya GP'sini destekliyor
F1

Ricciardo, Brezilya Grand Prix'sinin iptali durumunda, Avustralya GP'sini destekliyor

1s
Gasly ve Tsunoda, Portimao'da daha iyi sonuçlar almak istiyor
F1

Gasly ve Tsunoda, Portimao'da daha iyi sonuçlar almak istiyor

2s
Honda, güçlü başlangıcının devam etmesini istiyor
F1

Honda, güçlü başlangıcının devam etmesini istiyor

2s
Marko: "Sprint yarışları işe yaramazsa rafa kaldırırız"
F1

Marko: "Sprint yarışları işe yaramazsa rafa kaldırırız"

3s
Brivio: "Aracı geliştirmeye devam ediyoruz"
F1

Brivio: "Aracı geliştirmeye devam ediyoruz"

4s
Son Videolar
Formula 1 Sprint yarışı kurallarının Portekiz GP'den önce imzalanması bekleniyor 04:36
Formula 1
27 Nis 2021

Formula 1 Sprint yarışı kurallarının Portekiz GP'den önce imzalanması bekleniyor

Verstappen Imola'yı domine etti, Ferrari iyileşme yolunda 14:35
Formula 1
25 Nis 2021

Verstappen Imola'yı domine etti, Ferrari iyileşme yolunda

Kazalar, pist dışı ziyaretler ve daha fazlası | Emilia Romagna GP 10:02
Formula 1
24 Nis 2021

Kazalar, pist dışı ziyaretler ve daha fazlası | Emilia Romagna GP

Emilia-Romagna GP yarış raporu 00:43
Formula 1
23 Nis 2021

Emilia-Romagna GP yarış raporu

Modern F1 tabanları 05:50
Formula 1
21 Nis 2021

Modern F1 tabanları

Daha fazlası
Betim Aker
Russell: ‘’Yarışların geliştirilmesi için, Katalonya’daki şikan kaldırılmalı’’
Formula 1 / Son dakika

Russell: ‘’Yarışların geliştirilmesi için, Katalonya’daki şikan kaldırılmalı’’

Mazepin eleştirileri göz önünde bulundurmuyor ve kalıcı olacağını düşünüyor
Formula 1 / Son dakika

Mazepin eleştirileri göz önünde bulundurmuyor ve kalıcı olacağını düşünüyor

Russell: ‘’De Vries’in Formula 1’e gelmesi sürpriz olmazdı’’
Formula 1 / Son dakika

Russell: ‘’De Vries’in Formula 1’e gelmesi sürpriz olmazdı’’

Çok Okunanlar Bugün

Fiorio: "Alonso, Ferrari'de Leclerc'e kıyasla daha az hata yaptı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Fiorio: "Alonso, Ferrari'de Leclerc'e kıyasla daha az hata yaptı"

VR46, Suudi Arabistan desteğiyle beraber MotoGP'ye giriyor!
MotoGP MotoGP / Haberler

VR46, Suudi Arabistan desteğiyle beraber MotoGP'ye giriyor!

Aston Martin, durumu düzeltmek için neler yapıyor?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Aston Martin, durumu düzeltmek için neler yapıyor?

Wolff: "Rakiplerimiz, Imola'da kendilerine verdiğimiz fırsattan faydalanamadı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Rakiplerimiz, Imola'da kendilerine verdiğimiz fırsattan faydalanamadı"

Ricciardo, Brezilya Grand Prix'sinin iptali durumunda, Avustralya GP'sini destekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Brezilya Grand Prix'sinin iptali durumunda, Avustralya GP'sini destekliyor

Webber: ‘’Hamilton, sezonun ilk iki yarışında Mercedes’i taşıdı’’
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Webber: ‘’Hamilton, sezonun ilk iki yarışında Mercedes’i taşıdı’’

Rossi: ''İlk modern MotoGP sürücüsü bendim"
MotoGP MotoGP / Haberler

Rossi: ''İlk modern MotoGP sürücüsü bendim"

Webber: “İnsanlar, Vettel’in acı çektiğini görmekten keyif aldığımı düşünüyor”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Webber: “İnsanlar, Vettel’in acı çektiğini görmekten keyif aldığımı düşünüyor”

Son Haberler

Ricciardo, Brezilya Grand Prix'sinin iptali durumunda, Avustralya GP'sini destekliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Brezilya Grand Prix'sinin iptali durumunda, Avustralya GP'sini destekliyor

Gasly ve Tsunoda, Portimao'da daha iyi sonuçlar almak istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Gasly ve Tsunoda, Portimao'da daha iyi sonuçlar almak istiyor

Honda, güçlü başlangıcının devam etmesini istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Honda, güçlü başlangıcının devam etmesini istiyor

Marko: "Sprint yarışları işe yaramazsa rafa kaldırırız"
F1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Sprint yarışları işe yaramazsa rafa kaldırırız"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.