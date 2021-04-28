Ricciardo, Brezilya Grand Prix'sinin iptali durumunda, Avustralya GP'sini destekliyor

Brezilya Grand Prix'si 2021 takviminde olsa da, ülke şu anda dünyada COVID-19'dan en çok etkilenen ülkelerden biri ve yarışın gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği konusu hakkında endişeler gün geçtikçe artıyor.

Formula 1 bu yıl, sezon için belirlenen 23 yarışlık takvime sadık kalmak istiyor, yani Interlagos'taki yarışın ertelenmesi durumunda, yerine yeni bir yarış getirilebilir.

Imola ve Portimao şimdiden Çin ve Vietnam Grand Prix'lerinin yerini almak için bir adım attılar. Ayrıca İstanbul Park ve Nürburgring de bir yarışa ev sahipliği yapmak konusunda isteklerini belirttiler.

Ancak Brezilya'da yarışın gerçekleşmeyeceğini düşünen Ricciardo, Melbourne'daki Albert Park'ta ek bir yarış görmek isteyeceğini söyledi.

Daniel Ricciardo, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren sürücüsü, EFTM'ye şöyle konuştu: ''Mantıksal olarak baktığınızda bile, Brezilya'da yarışmak için dünyanın öbür ucuna gitmelisiniz, bu bile başlı başına bir zorluk.''

''Brezilya'nın şu anda COVID'den dolayı çok iyi durumda olmadığının farkındayım. Şu anda, oraya gitmek için ayarlamalarımızı yapsak bile, bunun sonunun belli olmayacağını düşünüyorum ve gideceğimizi sanmıyorum.''

''Açıkçası bu yıl 23 yarış gerçekleştirmek istiyoruz ve biraz da geçen yıl olduğu gibi, eğer bazı yarışlar gerçekleşmezse, başka pistlerin boşlukları dolduracağından eminim.''

''Bence şu an, o zamana kadar her şeyin düzeleceği konusunda umutlu olmalıyız ancak eğer durumlar hâlâ şimdikiyle aynıysa, yarışın istikbali soru işareti oluşturacaktır.''

''Eğer Avustralya'ya gittiğimizde herhangi tür bir karantina olursa, orada iki yarışlık bir etkinlik düzenleyebiliriz ve böylece zaman harcamaya değer bir şey olur.''

Avustralya Grand Prix'si, modern zamanlarda hep sezon açılış yarışı olarak gerçekleştiriliyordu ancak 2021'de durumlar böyle olmadı ve yarış, pandemi dolayısıyla sezonun sonralarına ertelendi. Sezon açılış yarışı ise Bahreyn'de yapıldı.

Avustralya'daki yarışın şimdilik, Kasım ayında yapılması planlanıyor ve yarışın öncesinde pist bazı düzenlemelerden geçecek.

Pistteki değişikliklerin asıl amacı, geçiş ve hız üzerine çalışmak olacak ve Avustralya Grand Prix Derneği, sürücülerin pistte ortalama 1:15.8'lik bir sıralama süresi çıkarmasını bekliyor.

Albert Park, new layout Fotoğraf: Australian Grand Prix Corporation