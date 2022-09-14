Gasly: "Ricciardo'nun arka kanadı hakkında kabuslar göreceğim"

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AlphaTauri sürücüsü, Ricciardo'nun son turlarda bir motor sorunuyla durmasıyla ve güvenlik aracının yarışa dahil olmasıyla nihayet biraz rahatladığını belirtti.

Gasly, perşembe günü kendini iyi hissetmediği için Monza hafta sonuna zor bir başlangıç yaptı. Sıralama turlarında dokuzuncu sırayı elde eden Fransız pilot, grid cezalarıyla beraber dört sıra yükselmiş oldu.

Yarışı sekizinci sırada noktalayan Gasly, son sekiz yarışta ikinci kez puan elde etmiş oldu. Gasly, diğer puanını dokuzuncu olduğu Spa yarışında elde etmişti.

Fransız pilot, "Yarışı sekizinci bitirdiğim için gerçekten çok mutluyum. Sıralama turlarında Q3'e kalıp, yarışa beşinci sıradan başladık ve iyi bir start aldık. Ayrıca yarışın çoğunda McLaren ile savaştık."

"Yalan söylemeyeceğim, sanırım önümüzdeki birkaç gün Daniel'ın arka kanadıyla ilgili kabuslar göreceğim çünkü onun arkasında çok, çok, çok, çok fazla zaman geçirdim." dedi.

Gasly, geçiş yapamadığı için hüsrana uğradığını belirtti ancak Ricciardo'nun iyi savunma yaptığını da kabul etti.

Gasly, "Aslında bu daha çok kendime karşı bir yarıştı çünkü kaskın içinde çok sinirleniyordum. Elimden geldiğince çabaladım. Ve evet, hata yapması için ona baskı yapmaya çalışıyordum."

"Ama bu gerçekleşmedi, araç sorunuyla yarış dışı kalana kadar gerçekten çok temiz bir yarış çıkardı. En azından elimizden geleni yaptığımızı biliyoruz. Her şeyi denedik ve birkaç puan elde etmeyi başardık. Bu her zaman iyi bir durum." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Red Bull Content Pool

Yarışta yavaş bir pit stop sorunu yaşayan Gasly, "Tam olarak neler olduğunu gözden geçirmem gerekiyor. Sol ön lastiğin yavaş değiştiğini fark ettim ama bunun bize bir pozisyona mal olup olmadığını bilmiyorum. Ancak pitten Daniel'ın neredeyse yanında çıktım, o yüzden neler olduğuna bakacağım." dedi.

Gasly, güvenlik aracının altında yarışı bitirmekle ilgili bir sorun yaşamadığını, ancak eğer yarış yeniden başlasaydı belki birkaç pozisyon kazanabileceğini düşündüğünü belirtti.

AlphaTauri pilotu, "Açıkçası, kendi açımdan bakarsam; ben eski sert lastiklerdeydim ve önümdeki Lando [Norris] taze yumuşak lastik takmıştı."

"O yüzden belki de kazanmaktan çok sıra kaybedecektim. Ama yine de, belki de yarış başlasaydı ön sıradakilerin mücadelelerinden dolayı pozisyon kazanabileceğimizi düşünüyordum."

"Yani her iki senaryoya da hazırdım, ancak yeniden başlamamaya karar verdiler. Nedenini bilmiyorum."

"Geçen yıl [Abu Dhabi'de] son bir tur için yarış yeniden başlatıldığında mutsuz olanlar vardı, bu sefer tekrar başlatılmadığı için mutsuz olanlar var. Bu yüzden her zaman hangi açıdan baktığınıza bağlı." dedi.

Autosport tarafından Singapur'daki yarış için beklentileri sorulan Gasly, pistin muhtemelen araçlarına uymayacağını belirtti.

Gasly, "Singapur için elimizdeki verilere bakıyorum ancak belki de bakmamak daha iyidir. Oraya kesinlikle boş bir zihinle gidiyorum ve elimizden gelen her şeyi yapacağımızı düşünüyorum. Kendimizi en iyi şekilde hazırlayacağız ve umarım yarışta ilk 10 için savaşacağız."

"Öncelikle dinlenmeye, biraz uyumaya ve bu yarış için fiziksel olarak forma girmeye çalışacağım çünkü çok ekstrem koşullar olduğunu biliyoruz. Bu gerçekten sevdiğim bir pist. Orayı seviyorum ve son birkaç yılda orayı özlemiştim. Bu yüzden yarışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.