Vettel ve Hakkinen, İsveç'teki 2023 Şampiyonlar Yarışı'nın ilk isimleri arasında

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Sezon sonu etkinliği, yine donmuş Baltık Denizi'nde uzanan bir kar ve buz üzerinde gerçekleşecek. Bu etkinlik için kesin tarih 28-29 Ocak olarak belirlendi.

Geçen kış Şampiyonlar Yarışı, İsveç'teki bir otel olan Pite Havsbad'da gerçekleşmişti. Dünya Ralli Şampiyonası efsanesi Sebastien Loeb, Vettel'i yenerek kupa kazanmıştı.

Aynı zamanda bir önceki ve altı kez Şampiyonlar Yarışı Uluslar Kupası kazananı Vettel, çarşamba günü açıklanan ilk altı sürücüden biri olarak Arctic Circle yakınlarındaki etkinliğe geri dönecek.

Alman pilotun sezon sonunda Formula 1'den emekli olmasının ardından, bir yarış etkinliğine ilk katılımı olacak.

Vettel, "Formula 1'den emekli olduktan sonraki ilk yarışım için Şampiyonlar Yarışı'ndan daha iyi bir yer düşünemiyorum."

"Bu benim 11. yarışım olacak ve hâlâ buna devam ediyorum çünkü bu özel bir etkinlik ve çok eğlenceli.

"Kar ve buz üzerinde çok fazla yarışma deneyimim yok, bu yüzden bu yılın başlarında İsveç'te bir öğrenme süreci yaşadım. Ayrıca Sebastien Loeb'e karşı bireysel finale ulaşmak benim için çok hoş bir sürprizdi."

"Şimdi geri dönüp Şampiyonlar Yarışı tarzı buz yarışlarına bir şans daha vermek ve Almanya Takımı'nın bir başka Şampiyonlar Yarışı Uluslar Kupası şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Podium: Race winner Oliver Solberg, Petter Solberg, 2nd Jimmie Johnson, Colton Herta, Fredrik Johnsson, RoC Photo by: Race of Champions

Vettel bu yılki etkinlikte Hakkinen ile karşı karşıya gelecek.

1998 ve 1999 F1 dünya şampiyonu Hakkinen, "Bu yılın başlarında Şampiyonlar Yarışı'na ilk kez katıldım ve tekrar geri döndüğüm için çok mutluyum."

"Bu etkinliğin harika bir atmosferi var, bu kadar çok harika sürücüyle tanışmak harika ve organizasyondaki herkes harika bir iş çıkarıyor."

"Kuzey Kutbu Rallisi'ne birkaç kez katıldım, bu yüzden en azından daha önce buz üzerinde sürdüm. Bu deneyimin bana yardımcı olabileceğini umuyorum." dedi.

Bu yılın Uluslar Kupası kazananları Petter ve Oliver Solberg, Norveç Takımı'nda Amerika Takım'ından Jimmie Johnson ve Colton Herta'yı yenmelerinin ardından unvanlarını koruyacaklar.

Dört kez Dünya Ralli Şampiyonu Johan Kristoffersson da çeyrek finalde İsveçli Mattias Ekstrom'a yenildikten sonra kendi topraklarına geri döndü.

Üst üste üçüncü W Series şampiyonluğuna yaklaşan Jamie Chadwick, aynı zamanda Pite Havsbad'da ikinci Şampiyonlar Yarışı'na çıkacak.

Önümüzdeki haftalarda ve aylarda kadroya daha fazla sürücü eklenecek.