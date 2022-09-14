Rueda, Ferrari'nin Monza stratejisini açıkladı: "Şansımızı denemeliydik"

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Ferrari, Monza yarışına Charles Leclerc ile ilk sıradan başlamış fakat Max Verstappen'in arayı yavaş yavaş kapatmasının ardından, sanal güvenlik aracı arkasında pit stop yapmaya karar vermişti.

Bu durum Ferrari'nin çift pit stopa döndüğü anlamına geliyordu ve bu strateji genel anlamda işe yaramadı.

Sonuç olarak Leclerc, Verstappen'in ardında kaldı ve yarışı da ikinci sırada tamamladı. Bunun üzerine Ferrari'nin "yine" strateji hatası yaptığı yorumları geldi.

Ancak Ferrari strateji şefi Inaki Rueda, bunu bir hata olarak görmediklerini söyledi.

Rueda, "Yarıştan önce yaptığımız hesaplamalar, tüm yarışı yumuşak ve orta lastiklerle rahat şekilde bitirilebileceğimizi gösteriyordu."

"Fakat sanal güvenlik aracı çıktığında, pit stop yapma fırsatı olduğunu gördük."

"Çift pit stop stratejisi, yarış mesafesini tek pit stopa göre on saniye daha yavaş geçilmesi anlamına geliyordu."

"Öte yandan, sanal güvenlik aracı arkasında pit stop yapmak, normal koşullarda pit stop yapmaktan dokuz saniye daha hızlıydı."

"Bu fırsatı gördük ve çift pit-stop stratejisine geçmenin mi yoksa tek pit-stop stratejisine bağlı kalmanın mı daha iyi olacağına karar vermemiz gerekiyordu."

"Sanal güvenlik aracından sonra, kağıt üzerinde Charles'ın yarışı Verstappen'in dört ya da beş saniye gerisinde bitireceğini anlamıştık, ancak işimize odaklandık ve yarışın sonuna doğru avantaj elde edebileceğimiz bir sanal ya da gerçek güvenlik aracı umarak, çift pit stopu mükemmel şekilde uygulamaya devam ettik." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, makes a pit stop Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images