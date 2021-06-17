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Gasly: ''Red Bull'un 2022 planları hakkında karar vermesi için henüz erken''

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Pierre Gasly, 2022'deki Formula 1 planları hakkında bir karar verilmesi için henüz erken olduğunu ve geleceğinin ''Red Bull'un ellerinde'' olduğunu söyledi.

Gasly: ''Red Bull'un 2022 planları hakkında karar vermesi için henüz erken''

Alpine, dün itibariyle Gasly'nin vatandaşı Esteban Ocon'un, Enstone merkezli takımla üç senelik bir anlaşma imzaladığını ve en az 2024 sezonunun sonuna kadar takımda kalacağı açıkladı.

Son 25 yıldır tek Fransız yarış galibinin Gasly olduğu düşünüldüğünde, şu anda AlphaTauri sürücüsü olan Fransız pilotun ismi Alpine'le ilişkilendiriyordu.

Ancak Gasly'nin, gelecek sezon Alpine'de yarışma durumu, takımın Ocon'la üç sene daha anlaşmasıyla ihtimal dışı kaldı.

Geçtiğimiz sezon Monza'daki yarışı kazanan ve geçen hafta Bakü'de podyuma çıkan Gasly, 2019'da Red Bull'la 12 yarışa çıktıktan sonra tekrar kardeş takım olan AlphaTauri'ye geçtiğinden beri, Formula 1'de en iyi performans gösteren isimlerden biri olarak görülüyor.

Kendi ülkesindeki Grand Prix'den önce konuşan Gasly, şu anda geleceği hakkında bir karar vermek için aceleleri olmadığını söyledi.

Gasly, ''Geleceğimi düşünmek için şu anda erken.''

''Benim tarafımdan bakılacak olursanız, işler Red Bull'un elinde. Günün sonunda beraber mi, AlphaTauri'yle mi, Red Bull'la mı yoksa başka seçeneklerle mi devam edeceğimizin kararını vermek onların elinde.''

''Bu henüz çok üzerinde konuşmadığımız bir konu. Sanırım önümüzdeki haftalarda ve aylarda ne yapmak istediğimizi göreceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Gasly, uzun süredir Red Bull'la yarışıyor ve Formula 1'deki kariyerine de, enerji üreticisi şirketin çatısı altındaki Toro Rosso'yla başladı.

Gasly, 2019 sezonuna Red Bull'la başlasa da, sezon ortasında tekrar Toro Rosso'ya gönderildi. Fransız pilotun Milton Keynes merkezli takımdaki koltuğunu ise, bu sezon yerine Sergio Perez getirilen Alexander Albon doldurdu.

Perez, Red Bull'la tek senelik anlaşma imzaladı ve şu anda Max Verstappen'in takım arkadaşlığını yapıyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Perez'in şu ana kadar ''beklentilerinin ötesinde'' olduğunu ancak yeni bir anlaşma imzalamak için aceleleri olmadığını açıkladı.

AlphaTauri patronu Franz Tost ise geçtiğimiz günlerde Gasly'yi 2022 yılında da takımda tutmak istediklerini söylediği bir açıklama yapmıştı.

Tost, şu ifadeleri kullandı: ''Umarım bizimle kalır. Bütçe sınırlamasıyla birlikte ona rekabetçi bir araç sağlayıp sağlayamayacağımızı göreceğiz.''

''Eğer sağlayabilirsek, değiştirmesi için bir neden olmayacak. Ancak bu zaten Red Bull'un kararı olacak.''

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